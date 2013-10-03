رونالدو يقود ريال مدريد للفوز على كوبنهاغن

مدريد - واصل كريتسانو رونالدو تألقه بتسجيل ثنائية ليقود ريال لانتصار ساحق 4-0 على كوبنهاغن وبعد ثلاثية في شباك غلطة سراي حين انتصر ريال 6-1 في الجولة الأولى.

تألق رونالدو مهاجم البرتغال مرة أخرى وقدم عرضاَ مميزاَ في حين ظهر دي ماريا بأداء جيد هو الآخر في غياب غاريث بيل صاحب أغلى صفقة انتقال في تاريخ كرة القدم بسبب الإصابة.

وجاء هدف رونالدو الأول في الدقيقة 21 حين فشل يوهان ويلاند حارس كوبنهاجن في التعامل مع تمريرة عرضية أرسلها مارسيلو ليضعها الهداف البرتغالي برأسه في المرمى من زاوية ضيقة.

وانتهت مقاومة الفريق الدنماركي عملياً حين تلقى رونالدو تمريرة عرضية من دي ماريا ليسجل الهدف الثاني في الدقيقة 65.

وعاد الجناح الارجنتيني دي ماريا ليضيف بصمته بهدف ثالث بعدها بست دقائق ثم بهدف آخر أكمل رباعية فريقه في الدقيقة الأولى من الوقت المحتسب بدل الضائع ليرفع ريال رصيده إلى ست نقاط من مباراتين.

وأحرز زلاتان إبراهيموفيتش هدفين ليقود باريس سان جيرمان إلى الفوز 3-0 على ضيفه بنفيكا ففي باريس فرض سان جيرمان سيطرته المبكرة على المجموعة الثالثة وحسم مباراته مع بنفيكا بثلاثة أهداف في الشوط الأول.

وافتتح إبراهيموفيتش التسجيل بتسديدة سهلة في شباك جريجوري فان دير فيل وأضاف ماركينيوس الهدف الثاني في الدقيقة 25 وهذه المرة أيضاً بتسديدة قريبة المدى قبل أن يكمل إبراهيموفيتش الثلاثية بضربة رأس.

وفي نهاية مثيرة للغاية في تورينو انتزع غلطة سراي الذي خاض مباراته الأولى مع المدرب روبرتو مانشيني التعادل 2-2 مع مضيفه يوفنتوس بفضل هدف قبل النهاية من أوموت بولوت.

ففي بداية مثيرة لمشوار مانشيني مع غلطة سراي افتتح ديدييه دروجبا مهاجم ساحل العاج التسجيل للفريق التركي مستغلاً خطأ لدفاع يوفنتوس في الدقيقة 36.

وتماسك الضيوف حتى تمكن ارتورو فيدال من ادراك التعادل ليوفنتوس من ركلة جزاء مثيرة للجدل في الدقيقة 78.

ونجح يوفنتوس بعد ذلك في التقدم بالهدف الثاني بضربة رأس لفابيو كوالياريلا في الدقيقة 87.

إلا أن هذا التقدم لم يستمر طويلاً إذ تعادل اوموت بولوت لغلطة سراي بعد دقيقة واحدة.

وقال انطوني كونتي مدرب يوفنتوس "هذه هي كرة القدم.. سيكون مشواراً طويلاً وستكون معركة.. لكن لا يجب أن نشعر بالإحباط."

وسحق أولمبياكوس مضيفه اندرلخت 3-0 في المجموعة الثالثة ليحتل المركز الثاني خلف باريس سان جيرمان.