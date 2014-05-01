فيديو.. مورينيو يتجاهل مصافحة كورتوا

فيديو.. مورينيو يتجاهل مصافحة كورتو...

السبيشل وان يواصل هوايته في إثارة الجدل بموقف جديد قبل انطلاق مباراة أتلتيكو مدريد على ملعب "ستامفورد بريدج" معقل النادي اللندني في إياب نصف نهائي دوري أبطال أوروبا.

المصدر: إرم - (خاص) من عارف بسموق

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