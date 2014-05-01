فيديو.. مورينيو يتجاهل مصافحة كورتوا

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السبيشل وان يواصل هوايته في إثارة الجدل بموقف جديد قبل انطلاق مباراة أتلتيكو مدريد على ملعب "ستامفورد بريدج" معقل النادي اللندني في إياب نصف نهائي دوري أبطال أوروبا.