فان بيرسي يغيب عن الملاعب

أعلن فريق مانشستر يونايتد عبر موقعه الرسمي غياب مهاجمه الهولندي روبين فان بيرسي عن الملاعب لمدة تتراوح بين 4 و 6 أسابيع نتيجة إصابته بالتواء في الركبة خلال الدقائق الأخيرة من لقاء أولمبياكوس اليوناني في إياب دور ثمن نهائي دوري أبطال أوروبا .

و كان اللاعب الهولندي نجم اللقاء حيث مكن فريق مانشستر يونايتد من قلب تخلفه في لقاء الذهاب بهدفين لصفر، ليتأهل لدور ربع النهائي حيث سيواجه حامل اللقب بايرن ميونيخ في لقاء ثأري لنهائي 1999 و الذي توج خلاله الفريق الإنكليزي باللقب .

و يعتبر خبر إصابة اللاعب ضربة موجعة للفريق وأنصاره حيث سيفقد المدرب دافيد مويز نجمه الهولندي خلال لقاءات هامة أبرزها ديربي مانشستر أمام السيتي و ربع نهائي دوري الأبطال ذهابا و إيابا أمام بايرن ميونيخ .