قارن ليفربول بكريستيانو رونالدو.. كلوب: نحتاج إلى تعلم الدفاع بشكل مختلف

قال يورغن كلوب مدرب ليفربول اليوم الإثنين إن فريقه يستقبل الكثير جدا من الأهداف خلال الموسم الجاري، وأكد حاجة لاعبيه إلى ”العودة للأساسيات“ لتحسين أداء خط الدفاع والعودة إلى طريق الانتصارات.

ورغم تطبيق ليفربول أسلوب الضغط العالي والدفاع بشكل متقدم، وهو ما ساعده للمنافسة على الألقاب في الموسم الماضي، فإن فريق المدرب كلوب استقبل الكثير من الأهداف ولم يحافظ على نظافة شباكه سوى في مباراتين في جميع المسابقات خلال الموسم الحالي.

فارق النقاط بين أرسنال وليفربول وصل إلى "١١" نقطة ارسنال "٢١" نقطة من "٨" مباريات ليفربول "١٠" نقاط من "٧" مباريات pic.twitter.com/sx8sEQZaX7 — Erem Sport – إرم سبورت (@EremSports) October 1, 2022

وتعادل ليفربول 3/3 مع برايتون آند هوف ألبيون وهو ما جعله يتراجع للمركز التاسع في الدوري الإنجليزي، ليقول كلوب إنه يجب الخروج من هذه المرحلة، بطريقة مشابهة لما فعله قبل موسمين عندما عانى حينها من غيابات عديدة في خط الدفاع.

وقال كلوب للصحفيين قبل مواجهة غلاسكو رينجرز في دوري أبطال أوروبا يوم الثلاثاء: ”عندما تكتشف مشكلة وتعتقد أن لديك الحل، فإنك تعتقد أنه سيكون سريعا ومؤثرا، لكن لا تسير الأمور هكذا في كرة القدم“.

وأضاف ”لقد استقبلنا عدة أهداف بنفس الطريقة، لقد مر (المنافسون) من نفس المساحات، والمشكلة التي نواجهها هي طريقة الدفاع بشجاعة، فحين يكون توقيت مدافعينا ليس مثاليا، يكون لدينا مساحات كبيرة، لذا بالفعل علينا أن ندافع بصلابة أكبر“.

محمد صلاح لاعب #ليفربول كل مراوغاته في مواجهة برايتون جاءت بشكل خاطئ.. لم ينتصر في أي التحام ثنائي مع المدافعين.. ولم تكن له أي عرضية صحيحة. تمريراته الصحيحة كانت "١٦" فقط بدقة تمريرات "٨٠٪" .. أقل تقييم بين كل لاعبي الريدز رغم صناعته الهدف الأول.#ليفربول_برايتون pic.twitter.com/GtZBlbBPA0 — Erem Sport – إرم سبورت (@EremSports) October 1, 2022

وقال كلوب: ”الدفاع فن ولقد سارت الأمور معنا بشكل رائع لفترة طويلة، لكن في ظل أن النظام لا يعمل بشكل جيد، يجب العودة إلى الأساسيات.. لا يمكن أن نبدأ دائما بأسلوب جديد. إذا كان بوسعنا مساعدة الفريق على الدفاع بأساليب مختلفة، فعلينا أن نفعل ذلك“.

وفاز ليفربول بثلاث مباريات فقط هذا الموسم وقارن كلوب بين أزمة الثقة الموجودة في فريقه بموقف كريستيانو رونالدو الذي تراجع مستواه وبات يجلس على مقاعد البدلاء في مانشستر يونايتد.

وقال كلوب: ”هل تعتقد أن كريستيانو رونالدو في أعلى مستوياته من الثقة في هذه اللحظة؟ هذا يحدث لنا جميعا. ليونيل ميسي في الموسم الماضي (مع باريس سان جيرمان) كان في موقف مشابه“.

حزن محمد صلاح لاعب #ليفربول بعد التعادل مع #برايتون (٣-٣) في الدوري الإنجليزي 😭 #ليفربول_برايتون pic.twitter.com/W9cMK9hdUt — Erem Sport – إرم سبورت (@EremSports) October 1, 2022

وأضاف ”يجب أن تقطع خطوة في الاتجاه الصحيح، وعندما تكون مستعدا فإنك تعود.. يجب التحلي بالصبر مرة أخرى حتى نفعل الأشياء بشكل صحيح، وبعد ذلك سنكون على ما يرام مرة أخرى“.

وخسر رينجرز مباراتيه في دور المجموعات بدوي الأبطال دون أن يسجل ويتذيل المجموعة الأولى، وقال كلوب إنه يتوقع من الفريق الاسكتلندي، الذي خسر نهائي الدوري الأوروبي بركلات الترجيح الموسم الماضي، أن ينال دفعة ثقة بعد الفوز 4/0 على هارتس في الدوري.

وتابع كلوب ”هذا فريق كرة قدم جيد ويملك مدربا جيدا. لقد قضى موسما استثنائيا رائعا في أوروبا الموسم الماضي“.

وواصل المدرب الألماني ”لقد شاهدت المباراة السابقة أمام هارتس.. نتوقع قتالا كبيرا وهذا ما نستعد له“.