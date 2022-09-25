ألبرت براوت ابن عم إيرلينغ هالاند يسجل هدفا من منتصف الملعب (فيديو)

سجل ألبرت براوت ابن عم المهاجم النرويجي إيرلينغ هالاند، لاعب مانشستر سيتي، هدفا من تسديدة من مسافة 55 مترا.

ويبلغ ألبرت براوت من العمر 18 عاما، وسجل هدفا من مسافة 55 مترا، في الدقيقة 77 من المباراة مع فريقه مولده أمام منافسه فريق فورد في الدوري النرويجي للدرجة الثالثة.

ورشح عدد من المتابعين الهدف لنيل جائزة هدف العام.

ومثل إيرلينغ هالاند، يلعب ألبرت براوت أيضًا كمهاجم، وفي العام الماضي برز ببعض الأرقام المذهلة، فقد تمكن من تسجيل 64 هدفا في أول 37 مباراة له مع فريق شباب مولده.

ويوجد بالفعل ثلاثة لاعبي كرة قدم في العائلة، إلى جانب إيرلينغ وألبرت، وهناك أيضًا والد إيرلينغ، واسمه ألف إنج، الذي لعب كلاعب خط وسط لمانشستر سيتي، وكان سببا في انتقال نجله لبطل الدوري الإنجليزي الممتاز هذا الصيف.

وتقدر القيمة السوقية لألبرت براوت بـ25.000 يورو فقط بحسب موقع ”Transfermarkt“.

يشار إلى أن إيرلينغ هالاند، البالغ من العمر 22 عاما، انتقل هذا الصيف من بروسيا دورتموند إلى مانشستر سيتي هذا الصيف مقابل 60 مليون يورو بعقد يمتد لـ5 مواسم.

وسجل هالاند 14 هدفا في 10 مباريات مع مانشستر سيتي، بواقع 11 هدفا في 7 مباريات في الدوري الإنجليزي الممتاز ويتصدر ترتيب هدافي المسابقة، و3 أهداف في دوري أبطال أوروبا.