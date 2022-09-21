يويفا يحسم مصير إقامة دوري أبطال أوروبا في أمريكا

أغلق ألكسندر تشيفرين رئيس الاتحاد الأوروبي لكرة القدم ”يويفا“، الباب أمام شائعات خوض بعض مباريات دوري أبطال أوروبا خارج القارة.

وكانت تقارير عدة قد تحدثت عن اجتماع للجنة التنفيذية في ”يويفا“ لدراسة خيارات خوض مباريات في دور المجموعات في مناطق محايدة، مثل الولايات المتحدة الأمريكية والصين والشرق الأوسط.

وجاءت تلك المقترحات في الوقت الذي تستعد فيه البطولة لتغيير جديد في نظامها ابتداء من 2024، والذي سيتم فيه استبدال دور المجموعات بنظام الدوري.

لكن خطط لعب المباريات خارج أوروبا تظل مجرد كلام يتردد وفقا لتصريحات سيفرين، الذي أغلق الباب أمام تلك المقترحات خلال مؤتمر صحفي، الأربعاء.

وقال تشيفرين: ”مع كل الاحترام لوسائل الإعلام، مستحيل أن نتخيل هذا النوع من الأخبار، لم نناقش ذلك أبدًا، لكن فجأة يمكننا قراءة ذلك في وسائل الإعلام بأنه سيحدث، حتى وأن لم يكن ذلك قد تم الإشارة إليه“.

وتابع: ”كنت سأعرف ذلك لو كانت هناك أي مناقشات بشأن خوض مباريات دوري أبطال أوروبا خارج أوروبا، وأنا لا أعرف أي شيء بخصوص ذلك“.