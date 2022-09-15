كونتي: يجب على توتنهام أن يظهر‭ ‬أنه يستحق التأهل لدوري أبطال أوروبا

حث أنطونيو كونتي مدرب توتنهام هوتسبير، اليوم الخميس، فريقه على أن يظهر لعشاق كرة القدم جدارته بالمنافسة في أرفع مسابقة للأندية في أوروبا بعد انهياره في الدقائق الأخيرة أمام سبورتينغ لشبونة في دوري الأبطال.

وتلقى توتنهام، الذي لعب في دوري المؤتمر الأوروبي الموسم الماضي، هدفين متأخرين في الخسارة 2-صفر أمام الفريق البرتغالي، يوم الثلاثاء.

وقال كونتي للصحفيين قبل مواجهة ليستر سيتي في الدوري الإنجليزي الممتاز، يوم السبت: ”أعتقد أننا بحاجة لأن نشعر بخيبة أمل لأن النتيجة النهائية كانت سلبية. شاهدت المباراة مرة أخرى وأعتقد أننا أهدرنا فرصة كبيرة“.

وأضاف: ”هذا يعني أنه يتعين علينا بذل المزيد في المستقبل لأننا في دوري أبطال أوروبا. قمنا بخطوة مهمة للغاية (بالتأهل) ولكن علينا الآن أن نظهر أننا نستحق البقاء هناك“.

ولدى سؤاله عما إذا كان سيستبعد المهاجم المتعثر سون هيونغ-مين أمام ليستر قال كونتي إنه لا يوجد لاعب يضمن مكانه دائما.

ولم يهز اللاعب الكوري الجنوبي، الذي لعب دورا محوريا في هجوم توتنهام في السنوات الأخيرة، الشباك في أي مسابقة حتى الآن هذا الموسم.

وأضاف كونتي: ”لا يوجد لاعب لا يمكن استبعاده. يجب أن يكون هذا واضحا. أقول هذا لمساعدة اللاعبين وتجنب الإصابات ومحاولة الحصول على أفضل أداء منهم. أي لاعب قد يؤدي مباراة بشكل جيد وفي المباراة التالية لا يظهر بالشكل المطلوب“.

كما أعرب عن سعادته لاستدعاء المدافع إيريك داير لتشكيلة إنجلترا لمواجهة ألمانيا وإيطاليا في دوري الأمم الأوروبية في وقت لاحق هذا الشهر.

وقال كونتي: ”السعادة لا تسعني حقا لأنه عندما يتصل المنتخب الوطني باللاعبين … فهذا يعني أننا نعمل بشكل جيد للغاية“.

ويحتل توتنهام المركز الثالث في الدوري برصيد 14 نقطة من ست مباريات. ويتذيل ليستر الترتيب بنقطة واحدة.