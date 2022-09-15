واصفا كرة القدم بـ"المملة".. نيمار ينتقد حكم مباراة باريس سان جيرمان ومكابي حيفا

انتقد البرازيلي نيمار حكم مباراة فريقه باريس سان جيرمان أمام مكابي حيفا في دوري أبطال أوروبا بسبب ”عدم احترامه“، بعد إنذاره بسبب الاحتفال بهدفه في مرمى الفريق الإسرائيلي.

وتعاون كيليان مبابي وليونيل ميسي بشكل رائع لتستمر البداية شبه المثالية لباريس سان جيرمان هذا الموسم بتغلبه 3-1 على مضيفه مكابي حيفا في دوري أبطال أوروبا الليلة الماضية.

وألغى ميسي تقدم تجارون تشيري المفاجئ لصاحب الأرض في الشوط الأول بعد تمريرة من مبابي. ورد قائد الأرجنتين الجميل لزميله بعد الاستراحة، قبل أن يكمل نيمار الثلاثية قرب النهاية.

وحصل النجم البرازيلي البالغ من العمر 30 عاما على بطاقة صفراء بعد الاحتفال بهدفه باحتفاله الشهير أمام جماهير أصحاب الأرض، وقد انتقد عبر وسائل التواصل الاجتماعي الحكم دانيال سيبرت لعدم احترامه.

حتى أنه أخبر المعجبين على ”تويتر“ أنه سيحذر الحكام في المرة القادمة التي يحتفل فيها.

وكتب نجم باريس سان جيرمان: ”انعدام الاحترام التام للرياضي. هذا النوع من الأشياء لا يمكن أن يحدث .. أحصل على إنذار لمجرد عدم القيام بأي شيء وما زلت أتأذى. والحكم؟ حتى لو لم يقل أنه كان مخطئا، فإنه سيفعل! الكثير من عدم الاحترام.

”انتصار آخر، مبروك، لكننا نمضي قدما، أليس كذلك؟ ذلك هو؛ الاحتفال يساوي بطاقة صفراء، وأخرى في قائمة نيمار.. هاها، فقط معي تحدث هذه الأشياء. في المرة القادمة سأحذر الحكام من أنني سأفعل ذلك“.

ومع ذلك، قيل في وقت لاحق أن سيبرت قال آسف بعد ذلك.

وقال نيمار لصحيفة ”إية بولا“ البرتغالية: ”قابلت للتو الحكم وتحدثت معه. اعتذر. لكن الآن لدي بالفعل بطاقة صفراء. هذا نقص كامل في احترام اللاعبين. يجب أن يكون الحكام هناك لحمايتنا. ما حدث لي محزن للغاية. كرة القدم أصبحت مملة ولا يمكننا الاحتفال. هذا عدم احترام ليس فقط بالنسبة لي، ولكن لكرة القدم.“

وسجل نيمار هدفا في الدقيقة 88 من المباراة قبل أن يحصل على بطاقة صفراء.

وأبدى جماهير نيمار اعجابهم بالمهاجم، حيث كتب أحدهم على مواقع التواصل الاجتماعي: ”متفق عليه. إنه احتفال تقوم به بعد كل هدف، ولا يمكنني تصديق أنه يستحق بطاقة صفراء“.

بينما غرد آخر: ”كان ذلك عدم احترام تماما. لكنني آمل أن تجعلك هذه الحادثة أكثر تركيزًا وتصميمًا هذا الموسم للفوز بالكرة الذهبية والحصول أخيرًا على الاحترام الذي تحتاجه“.