هل سينتقل كريستيانو رونالدو إلى تشيلسي في يناير؟

قالت صحيفة ”ميرور“ البريطانية إن هناك احتمالا لانتقال النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو من مانشستر يونايتد إلى تشيلسي في السوق الشتوي في يناير 2023.

وافتقر تشيلسي إلى الفوز مرة أخرى، حيث تعادل 1/1 مع ريد بول سالزبورغ النمساوي في الجولة الثانية من دوري أبطال أوروبا، يوم الأربعاء، ما ترك غراهام بوتر المدير الفني الجديد للبلوز أمام الكثير من العمل بعد مباراته الأولى مع البلوز.

وفشل بيير-إيمريك أوباميانغ في إثارة الإعجاب بالمباراة الثانية على الرغم من تقديم المساعدة في هدف رحيم سترلينغ، وبحسب ”ميرور“ فإن الأداء المثير للقلق من أوباميانغ قد يمنح كريستيانو رونالدو شريان حياة آخر في سعيه للرحيل عن مانشستر يونايتد.

وأعاد خروج توماس توخيل من تشيلسي بعض الأمل بالفعل في فرص رونالدو البالغ من العمر 37 عاما في الانضمام إلى البلوز في يناير، لكن هذه الآمال ربما زادت أكثر بعد أن تم إخبار بوتر أنه بحاجة إلى إصلاح عاجل؛ لأن أداء أوباميانغ دون المستوى.

وأوضحت ”ميرور“ أن أوباميانغ هداف مميز، لكنه إذا فشل في إعادة اكتشاف مستواه بين الآن ويناير، فمن المؤكد أن البلوز يمكن أن يعيد إحياء محاولاته للتعاقد مع رونالدو من مانشستر يونايتد إذا كانوا بحاجة إلى خيار جديد في الهجوم.

وأشارت الصحيفة إلى أن احتمال تحقق ذلك أكبر بالنظر إلى أن توخيل خرج الآن من تشيلسي، في الوقت الذي تردد أن تود بويلي يريد ضم رونالدو، لدرجة أنه عقد اجتماعا مع خورخي مينديز وكيل أعمال رونالدو في يوليو.

وأثار المدرب الألماني ضجة حول التعاقد مع رونالدو خلال الصيف وطالب بعدم شرائه؛ مما تسبب في إلغاء إدارة تشيلسي أي خطط للتحرك لضم أفضل لاعب في العالم 5 مرات.

وأكدت ”ميرور“ أن رفض رونالدو واختيار التوقيع مع أوباميانغ كمهاجم جديد من برشلونة أغضب بويلي، لكن بعد إقالة توخيل فإن كل الفرص موجودة لإعادة إحياء صفقة التعاقد مع رونالدو.

وقد يكون رونالدو في نهاية مسيرته المهنية، لكن لا شك في الجودة التي لا يزال يمتلكها، وأرقام أهدافه تتحدث عن نفسها.

وسعى رونالدو لمغادرة مانشستر يونايتد؛ لأنه يريد اللعب في دوري أبطال أوروبا في الوقت الذي يشارك فيه مانشستر يونايتد في الدوري الأوروبي، وخسر أول مباراة 0/1 على ملعبه أمام ريال سوسيداد.