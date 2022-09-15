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رياضة

صدمة مراسلة تلفزيونية بعدما سدد جو هارت الكرة في ظهرها (فيديو)
تاريخ النشر: 15 سبتمبر 2022 12:35 GMT
تاريخ التحديث: 15 سبتمبر 2022 14:00 GMT

صدمة مراسلة تلفزيونية بعدما سدد جو هارت الكرة في ظهرها (فيديو)

سدد جو هارت حارس مرمى نادي سيلتك الاسكتلندي كرة في ظهر مراسلة تلفزيونية بالخطأ قبل مباراة شاختار دونيتسك وسيلتك في الجولة الثانية من مباريات دور المجموعات بدوري

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المصدر: فريق التحرير ـ إرم نيوز

سدد جو هارت حارس مرمى نادي سيلتك الاسكتلندي كرة في ظهر مراسلة تلفزيونية بالخطأ قبل مباراة شاختار دونيتسك وسيلتك في الجولة الثانية من مباريات دور المجموعات بدوري أبطال أوروبا.

وظهرت صدمة المراسلة على الهواء من خلال تغير ملامح وجهها قبل أن تستوعب الأمر سريعا وتبتسم.

واعتذر جو هارت سريعا للمراسلة التلفزيونية.

وتعادل شاختار دونيتسك وضيفه سيلتك 1-1 في الجولة الثانية للمجموعة السادسة بدوري أبطال أوروبا لكرة القدم، أمس الأربعاء، في وارسو.

ويدين الفريق الأوكراني بالفضل في التعادل للاعبه ميخائيلو مودريك الذي هز الشباك في الدقيقة 29.

وهيمن سيلتك على المباراة في بدايتها وانحصر اللعب في منتصف ملعب صاحب الضيافة وأتى الضغط بثماره؛ إذ سجل أرتيم بوندارينكو لاعب شاختار الهدف الأول عن طريق الخطأ في مرماه عندما اصطدمت به محاولة ريو هاتاتي.

وأدرك شاختار، الذي نجح في استثمار الفرص في فوزه 4-1 على لايبزيغ، التعادل من المحاولة الأولى الحقيقية عندما تفوق مودريك على الدفاع من الجانب الأيسر وسدد كرة سكنت الشباك.

وشارك مودريك في صناعة ما ظن أنه الهدف الثاني بعد دقيقتين لكن الحكم ألغاه بداعي التسلل.

وتغيرت مجريات المباراة، إذ وجد شاختار المساحات بينما حاول سيلتك الحفاظ على صموده ورباطة جأشه.

وبدا سيلتك أكثر تصميما في الشوط الثاني بقيادة لاعب الوسط البرتغالي جوتا، لكن شاختار حافظ على صلابته الدفاعية رغم المحاولات التي سنحت للفريق الاسكتلندي في الدقائق الأخيرة من المباراة.

ويخوض شاختار المباريات المقررة على ملعبه في بولندا نتيجة الغزو الروسي لأوكرانيا. وسيحل شاختار في الجولة المقبلة ضيفا على حامل اللقب ريال مدريد، في أكتوبر تشرين الأول، بينما يستضيف سيلتك منافسه رازن بال شبورت لايبزيغ.

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