مناوشات متبادلة.. سبب استفزاز فالفيردي لمدافع لايبزيغ بعد إحراز الهدف (فيديو)

احتفل فيدي فالفيردي لاعب خط وسط ريال مدريد أمام ديفيد روم مدافع لايبزيغ لاستفزازه خلال مباراة الفريقين أمس بالجولة الثانية من مباريات دور المجموعات بمسابقة دوري أبطال أوروبا.

وحقق ريال مدريد الفوز بهدفين دون رد على لايبزغ سجلهما فالفيردي وأسينسيو ليتصدر المجموعة السادسة بعد فوزين متتاليين.

وشهدت المباراة مناوشات بين فالفيردي وروم، حيث قام الأخير بالاحتفال أمام لاعب ريال مدريد بعدما أنقذ كرة عرضية من أمامه، ما أشعل الأمور بينهما.

Thats all from @fedeevalverde night👋😎 pic.twitter.com/kvknQSNtuC

— Mad Madrid (@MaadMadrid) September 14, 2022