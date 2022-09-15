مناوشات متبادلة.. سبب استفزاز فالفيردي لمدافع لايبزيغ بعد إحراز الهدف (فيديو)

احتفل فيدي فالفيردي لاعب خط وسط ريال مدريد أمام ديفيد روم مدافع لايبزيغ لاستفزازه خلال مباراة الفريقين أمس بالجولة الثانية من مباريات دور المجموعات بمسابقة دوري أبطال أوروبا.

فالفيردي: لا استنى لا تكون مخدتش بالك pic.twitter.com/d11ZW64zCj — Manar M. Sarhan (@ManarSarhan) September 15, 2022

وحقق ريال مدريد الفوز بهدفين دون رد على لايبزغ سجلهما فالفيردي وأسينسيو ليتصدر المجموعة السادسة بعد فوزين متتاليين.

وشهدت المباراة مناوشات بين فالفيردي وروم، حيث قام الأخير بالاحتفال أمام لاعب ريال مدريد بعدما أنقذ كرة عرضية من أمامه، ما أشعل الأمور بينهما.

ويمر فالفيردي بحالة من التوهج حيث سجل الهدف الثاني له في المباراة الثانية على التوالي، وبالقدم اليسرى الضعيفة.

فوز مهم

لم يقدم بطل أوروبا 14 مرة الأداء المنتظر ولم يكن قد سدد سوى مرة واحدة على المرمى قبل الهدف الأول، بينما صنع لايبزيغ عدة فرص لكنه لم يكن حاسما لترجمة ذلك إلى هدف.

وضمن ريال الفوز في الوقت بدل الضائع بواسطة البديل أسينسيو حيث سدد كرة قوية داخل الشباك.

وكال كارلو أنشيلوتي مدرب ريال مدريد المديح لفالفيردي الذي افتتح التسجيل في مباراة صعبة، وأشار إلى أنه طالب اللاعب القادم من أوروغواي بالتسديد.

وأضاف المدرب الإيطالي ”تسجيله هذا العدد القليل من الأهداف مفاجأة، أحرز هدفا واحدا فقط في الموسم الماضي، أبلغته أنه يملك قدما ساحرة، وتسديدات رائعة ويجب أن يحرز عشرة أهداف على الأقل هذا الموسم“.

كما اعترف أن فريقه كان بعيدا عن مستواه.

وتابع ”لم نقدم أداء جيدا، لكننا أردنا الحد من هجمات لايبزيغ المرتدة، ولهذا السبب لم نضع خط الدفاع بعيدا عن مرمانا أو نضغط من الأمام“.

”أردنا تحقيق الفوز لذا كان يجب أن نلعب بيقظة في الجانب الدفاعي، لكن عندما تراجعت حيوية لايبزيغ ضغطنا وحققنا فوزا مستحقا“.

ويتصدر ريال المجموعة السادسة برصيد ست نقاط من جولتين، بينما لا يملك لايبزيغ أي نقطة.

وفي أول مباراة لفريق لايبزيغ في دوري الأبطال تحت قيادة المدرب ماركو روزه، ظهر الفريق الألماني بشكل أفضل في الشوط الأول وتسبب المهاجم كريستوفر نكونكو في مشكلات عديدة لصاحب الأرض.

وسدد نكونكو كرة قوية أنقذها الحارس تيبو كورتوا ثم توغل بسرعة نحو المرمى قبل أن يتدخل لاعب الوسط أوريلين تشاوميني في الوقت المناسب. وكان المهاجم الفرنسي قريبا أيضا من مقابلة تمريرة عرضية من تيمو فيرنر.

ولم يقدم ريال لمحات هجومية عديدة لكنه اعتقد أنه يستحق ركلة جزاء عندما بدا أن لوكا مودريتش تعرض لخطأ من إكسافر شلاجر قبل الاستراحة.

ولم تتغير الأمور كثيرا في الشوط الثاني حتى نجح فالفيردي، الذي سجل هدفا مذهلا أمام ريال مايوركا في الجولة الماضية من الدوري بعدما ركض بالكرة من منتصف ملعبه، في هز الشباك بتسديدة هائلة.

وقال ناتشو مدافع ريال عن زميله فالفيردي ”إنه هدف مذهل. علينا الاستفادة منه بأكبر شكل ممكن لأنه في حالة فنية رائعة“.

وأضاف ”كانت مباراة صعبة حقا. لم نكن في إيقاعنا المعروف لكننا تحدثنا عن الأمر بين الشوطين، ونحن نملك قوة كبيرة ونكون قادرين باستمرار على التسجيل“.