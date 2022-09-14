هدف هالاند الخرافي في مرمى بروسيا دورتموند (فيديو)

أحرز النرويجي إيرلينغ هالاند مهاجم مانشستر سيتي هدفًا رائعًا في مرمى فريقه السابق بروسيا دورتموند، خلال مباراة الفريقين بدوري أبطال أوروبا.

وحقق نادي مانشستر سيتي الإنجليزي فوزاً ثميناً على بروسيا دورتموند الألماني 2 1، في الجولة الثانية من دور المجموعات في دوري أبطال أوروبا.

وفي الدقيقة 83 انبرى هالاند وقابل كرة عرضية وطار ليصوبها بقدمه محرزًا هدف الفوز للفريق الإنجليزي.

هدف هالاند الخرافي في مرمى بروسيا دورتموند 😳#مانشستر_سيتي_بوروسيا_دورتموند #دوري_أبطال_أوروبا pic.twitter.com/JW07PA2D7G — Erem Sport – إرم سبورت (@EremSports) September 14, 2022

وقلب مانشستر سيتي تأخره إلى فوز 2-1 على ضيفه في المجموعة السابعة بدوري أبطال أوروبا لكرة القدم، اليوم الأربعاء.

وأدرك فريق المدرب بيب غوارديولا التعادل بتسديدة قوية من المدافع جون ستونز قبل عشر دقائق من النهاية في مرمى ألكسندر ميير.

بتلك النتيجة، رفع السيتي رصيده إلى 6 نقاط، بينما تجمد رصيد دورتموند عند 3 نقاط.