إجراءات بسيطة

مروة القيسي

رشيد بويديوة

هزة أرضية

انتحار قاتل أماني

قاتل أماني الجزار

موسوعة غينيس

الكحول بالمونديال
أظهر المزيد

رياضة

هدف هالاند الخرافي في مرمى بروسيا دورتموند (فيديو)
تاريخ النشر: 14 سبتمبر 2022 21:06 GMT
تاريخ التحديث: 14 سبتمبر 2022 21:50 GMT

هدف هالاند الخرافي في مرمى بروسيا دورتموند (فيديو)

أحرز النرويجي إيرلينغ هالاند مهاجم مانشستر سيتي هدفًا رائعًا في مرمى فريقه السابق بروسيا دورتموند، خلال مباراة الفريقين بدوري أبطال أوروبا. وحقق نادي مانشستر

+A -A
المصدر: فريق التحرير- إرم نيوز

أحرز النرويجي إيرلينغ هالاند مهاجم مانشستر سيتي هدفًا رائعًا في مرمى فريقه السابق بروسيا دورتموند، خلال مباراة الفريقين بدوري أبطال أوروبا.

وحقق نادي مانشستر سيتي الإنجليزي فوزاً ثميناً على بروسيا دورتموند الألماني 2 1، في الجولة الثانية من دور المجموعات في دوري أبطال أوروبا.

وفي الدقيقة 83 انبرى هالاند وقابل كرة عرضية وطار ليصوبها بقدمه محرزًا هدف الفوز للفريق الإنجليزي.

وقلب مانشستر سيتي تأخره إلى فوز 2-1 على ضيفه في المجموعة السابعة بدوري أبطال أوروبا لكرة القدم، اليوم الأربعاء.

وأدرك فريق المدرب بيب غوارديولا التعادل بتسديدة قوية من المدافع جون ستونز قبل عشر دقائق من النهاية في مرمى ألكسندر ميير.

بتلك النتيجة، رفع السيتي رصيده إلى 6 نقاط، بينما تجمد رصيد دورتموند عند 3 نقاط.

حمل تطبيق إرم نيوز على هاتفك
App Store Google Play