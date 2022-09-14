مباراة باريس سان جيرمان ومكابي حيفا.. انبهار الأطفال عند رؤيتهم ميسي لأول مرة (فيديو)

انبهر عدد من الأطفال خلال رؤيتهم ليونيل ميسي لأول مرة، قبيل انطلاق مباراة باريس سان جيرمان مع مكابي حيفا في دوري أبطال أوروبا.

ويلتقي باريس سان جيرمان مع مكابي حيفا اليوم الأربعاء في ثاني مبارياته بدور المجموعات بدوري أبطال أوروبا، علما بأن الفريق فاز في الجولة الأولى على يوفنتوس.

والتقطت كاميرا المباراة انبهار الأطفال وعدم تصديق أنفسهم عندما دخل ميسي إلى الملعب وشاهدوه لأول مرة، حيث تسابقوا للسلام عليه.

ردود فعل الأطفال بعد رؤيتهم ميسي 😍#دوري_أبطال_أوروبا

pic.twitter.com/mD3BvbYa47 — Erem Sport – إرم سبورت (@EremSports) September 14, 2022

يدخل باريس سان جيرمان هذه المباراة وهدفه حصد نقاطها الثلاث من أجل الانفراد بصدارة المجموعة، وضمان التأهل المبكر للدور المقبل.

وحقق النادي الباريسي فوزاً مهماً على نظيره يوفنتوس في الجولة الأولى بهدفين مقابل هدف.