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رياضة

مباراة باريس سان جيرمان ومكابي حيفا.. انبهار الأطفال عند رؤيتهم ميسي لأول مرة (فيديو)
تاريخ النشر: 14 سبتمبر 2022 20:46 GMT
تاريخ التحديث: 14 سبتمبر 2022 21:50 GMT

مباراة باريس سان جيرمان ومكابي حيفا.. انبهار الأطفال عند رؤيتهم ميسي لأول مرة (فيديو)

انبهر عدد من الأطفال خلال رؤيتهم ليونيل ميسي لأول مرة، قبيل انطلاق مباراة باريس سان جيرمان مع مكابي حيفا في دوري أبطال أوروبا. ويلتقي باريس سان جيرمان مع مكابي

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المصدر: فريق التحرير- إرم نيوز

انبهر عدد من الأطفال خلال رؤيتهم ليونيل ميسي لأول مرة، قبيل انطلاق مباراة باريس سان جيرمان مع مكابي حيفا في دوري أبطال أوروبا.

ويلتقي باريس سان جيرمان مع مكابي حيفا اليوم الأربعاء في ثاني مبارياته بدور المجموعات بدوري أبطال أوروبا، علما بأن الفريق فاز في الجولة الأولى على يوفنتوس.

والتقطت كاميرا المباراة انبهار الأطفال وعدم تصديق أنفسهم عندما دخل ميسي إلى الملعب وشاهدوه لأول مرة، حيث تسابقوا للسلام عليه.

يدخل باريس سان جيرمان هذه المباراة وهدفه حصد نقاطها الثلاث من أجل الانفراد بصدارة المجموعة، وضمان التأهل المبكر للدور المقبل.

وحقق النادي الباريسي فوزاً مهماً على نظيره يوفنتوس في الجولة الأولى بهدفين مقابل هدف.

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