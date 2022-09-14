نجوم ريال مدريد يسخرون من خسارة برشلونة أمام بايرن ميونخ (صور)

سخر نجوم ريال مدريد كريم بنزيما وفينيسيوس جونيور من هزيمة برشلونة بثنائية نظيفة على ملعب بايرن ميونخ، الليلة الماضية، في دوري أبطال أوروبا.

وسجل بايرن ميونخ هدفين في غضون أربع دقائق على عكس سير اللعب بواسطة لوكا هرنانديز وليروي ساني، ليفوز على برشلونة في المجموعة الثالثة بدوري أبطال أوروبا.

وكانت هذه عودة حزينة إلى ميونخ لمهاجم برشلونة روبرت ليفاندوفسكي، الذي رحل عن الفريق البافاري هذا الصيف بعد ثمانية أعوام، حيث أصبح بايرن الآن في صدارة مجموعته برصيد ست نقاط من مباراتين.

ويأتي فوز بايرن في وقت مثالي بعد تعادل الفريق في آخر ثلاث مباريات بالدوري الألماني.

واستحوذ برشلونة على الكرة وسدد 18 كرة مقابل 13 للفريق الألماني، لكن جاءت أربع تسديدات منها على المرمى مثل بايرن ميونخ.

وقالت صحيفة ”ذا صن“ البريطانية إنه بعد فوز بطل البوندسليغا، قام نجما النادي الملكي بنزيما وفينيسيوس بالسخرية من منافسهما.

ونشر بنزيما صورة له وهو يحمل كأس دوري أبطال أوروبا عبر حسابه على تطبيق ”إنستغرام“، وقام بإقرانها بالتعليق: ”تصبحون على خير“. وحذا فينيسيوس حذوه، حيث نشر صورة له في التدريب وهو يضحك مع زملائه في الفريق.

وشاهدت جماهير ريال مدريد على الإنترنت الجانب المضحك من تعليقات النجمين، في حين أعلن عدد من مشجعي برشلونة فهمها مغزى التعليقين، وأكدوا أن الثنائي ”مهووس“ بالنادي الكتالوني.

على الرغم من عدم ارتباطه بريال مدريد، انضم مدافع تشيلسي تياغو سيلفا أيضا إلى السخرية، لكن سخريته ذهبت مباشرة للمدافع الفرنسي غول كوندي. ونشر سيلفا صورة له وهو يضحك وعلق قائلا: ”لقد كاد أن ينضم إلينا (تشيلسي)“.



جاء ذلك في رد مباشر على منشور كوندي، الأسبوع الماضي، ردا على خسارة تشيلسي 1-صفر أمام دينامو زغرب، حيث قال نجم برشلونة: ”كدت أنضم إليهم“.

وكان تشيلسي يطارد كوندي خلال الصيف، لكنه اختار الانضمام إلى برشلونة بدلا من ذلك، قادما من إشبيلية.

وريال مدريد هو حامل اللقب الحالي بعد فوزه على ليفربول 1-صفر في نهائي الموسم الماضي، في مايو/آيار الماضي.

ويحمل أيضا الأرقام القياسية لمعظم الانتصارات في البطولة حيث حقق 14 انتصارا، بما في ذلك خمسة انتصارات في السنوات التسع الماضية.

ويتصدر ريال مدريد حامل لقب الليغا المسابقة بفارق نقطتين أمام أقرب منافسيه، برشلونة.