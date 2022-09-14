الموعد والقنوات الناقلة والتشكيل المتوقع لمباراة مانشستر سيتي ضد بروسيا دورتموند في دوري أبطال أوروبا

يستضيف مانشستر سيتي الإنجليزي، مساء اليوم الأربعاء، منافسه بروسيا دورتموند الألماني ضمن منافسات الجولة الثانية للمجموعة السابعة ببطولة دوري أبطال أوروبا.

وتشهد المجموعة ذاتها مواجهة قوية بين كوبنهاغن الدنماركي وضيفه إشبيلية الإسباني في الجولة ذاتها.

وترصد ”إرم نيوز“ في التقرير الآتي أبرز ملامح مواجهة مانشستر سيتي ضد بروسيا دورتموند في دوري أبطال أوروبا.

الموعد والقنوات الناقلة

تقام المباراة على ملعب ”الاتحاد“ في تمام الساعة العاشرة مساء اليوم الأربعاء بتوقيت السعودية.

وتذاع المباراة عبر قناة بي إن سبورتس بريميوم 3 بصوت المعلق خليل البلوشي.

ترتيب الفريقين

يتصدر مانشستر سيتي ترتيب المجموعة السابعة برصيد 3 نقاط عقب الفوز على إشبيلية بنتيجة 4-0 في الجولة الأولى.

ويحتل بروسيا دورتموند المركز الثاني برصيد 3 نقاط بعد الفوز على كوبنهاغن بنتيجة 3-0 بالجولة الأولى.

تاريخ المواجهات

تقابل الفريقان في مرحلة المجموعات ببطولة دوري أبطال أوروبا نسخة 2012 – 2013 وتعادلا بنتيجة 1-1 في إنجلترا وفاز دورتموند بنتيجة 1-0 في ألمانيا.

وتجدد الموعد بين الفريقين في ربع نهائي دوري الأبطال 2021، وفاز مانشستر سيتي بنتيجة 2-1 ذهابا وإيابا.

أسلحة مانشستر سيتي

يبحث مانشستر سيتي عن فوز جديد يعزز به صدارة ترتيب المجموعة بعدما حقق فوزا عريضا على حساب إشبيلية في الجولة الماضية.

ويخوض النرويجي إيرلينغ هالاند، مهاجم مانشستر سيتي، أول مواجهة ضد فريقه السابق بروسيا دورتموند.

وقال الإسباني بيب غوارديولا، المدير الفني لفريق مانشستر سيتي، في المؤتمر الصحفي قبل المباراة ”مواجهة دورتموند صعبة خاصة أنه منافس قوي وسريع، ويجب علينا أن نثبت جودتنا ونحدث الفارق“.

ويعتمد مانشستر سيتي على تشكيلة تضم حارس المرمى إديرسون مورايس وأمامه رباعي خط الدفاع مانويل أكانجي وروبن دياز وجواو كانسيلو وسيرجيو غوميز.

ويقود خط الوسط رودريغو وبجواره كيفين دي بروين وإلكاي غوندوغان، بينما يقود خط الهجوم برناردو سيلفا وإيرلينغ هالاند وفيل فودين.

أوراق دورتموند

يتطلع دورتموند لتحقيق مفاجأة وحصد نتيجة إيجابية في ضيافة السيتي.

وقال إدين تيريزتش، المدير الفني لفريق بروسيا دورتموند، في المؤتمر الصحفي قبل اللقاء إن فريقه يتطلع لتقديم مباراة قوية أمام مانشستر سيتي وحصد النقاط الثلاث.

ويعتمد دورتموند على تشكيلة تضم حارس المرمى ألكسندر ماير وأمامه رباعي الدفاع توماس مونييه ونيكولاس سولي ونيكو شلوتر بيك ورافائيل جيريرو.

ويقود خط الوسط صالح أوزكان وبجواره جودي بيلينغهام وماركو رويس وعلى الأطراف جيوفاني ريينا وجوليان براندت وفي الهجوم أنتوني موديستي.

وقال هاني رمزي، مدافع فيردر بريمن الألماني الأسبق، لـ“إرم نيوز“، إن المباراة ستكون قوية وتنافسية وخاصة أن دورتموند سيحاول تعويض الفوارق الفنية مع السيتي بالمزيد من الجهد البدني.

وأضاف ”هالاند من اللاعبين المميزين الذين يصنعون الفارق، ونقطة قوة مهمة في تشكيلة السيتي ولكن دورتموند يلعب كرة قدم جماعية وسريعة“.