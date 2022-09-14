سرقة منزل توماس مولر أثناء مباراة برشلونة وبايرن ميونخ

كشفت صحيفة ”بيلد“ الألمانية عن تعرض منزل الألماني توماس مولر لاعب بايرن ميونخ، للسرقة خلال خوضه مواجهة فريقه ضد برشلونة في دوري أبطال أوروبا، مساء الثلاثاء.

وقالت الصحيفة إنه ”تم اقتحام منزل توماس مولر الليلة الماضية حوالي الساعة العاشرة مساءً في منتصف المباراة ضد برشلونة، حيث أكدت الشرطة سرقة نقود ومجوهرات وأشياء ثمينة، وما زالت التحقيقات جارية لمعرفة الفاعلين“.

وقال الإعلامي بشبكة ”ESPN“ دريك راي، عبر حسابه على تويتر: ”توماس مولر لاعب بايرن ميونخ لم يجر أي مقابلات بعد المباراة الليلة الماضية لسبب وجيه، حيث تعرضت فيلته للسطو خلال مباراة برشلونة، وقالت الشرطة إن النقود والمجوهرات والأشياء ذات القيمة التي تمت سرقتها تقدر بقيمة ثمينة“.

Bayern’s Thomas Müller didn’t do any post-match interviews last night with good reason. Müller suffered a burglary at his villa during the Barcelona game. Oberbayern Süd police say cash, jewelry & items of value were taken in the value of “mid six figures.” — Derek Rae (@RaeComm) September 14, 2022

وخسر برشلونة من بايرن ميونخ بهدفين دون رد في المباراة التي أقيمت ضمن الجولة الثانية من دور المجموعات بدوري أبطال أوروبا.

جاء الهدف الأول بعد كرة عرضية داخل المنطقة من كيميتش ليحولها هيرنانديز رأسية علي يمين الحارس تير شتيغن داخل الشباك في الدقيقة 51.

وأحرز بايرن ميونخ الهدف الثاني بعدما توغل ساني داخل المنطقة بمهارة وسدد بيمناه داخل الشباك في الدقيقة 55.

وبهذا الفوز ارتفع رصيد بايرن ميونخ إلى النقطة السادسة متصدرًا المجموعة الثالثة، بينما تجمد رصيد برشلونة عند النقطة الثالثة في المركز الثاني.

ولم يحقق برشلونة أي فوز في تاريخه على بايرن ميونخ داخل ملعب أليانز أرينا، لتستمر عقدة الفريق البافاري.

ويعد توماس مولر الهداف التاريخي لمواجهات الفريقين برصيد ثمانية أهداف.

وكان يوليان ناغلزمان، مدرب فريق بايرن ميونخ، قد قال في تصريحاته عقب المباراة: ”برشلونة كان أفضل في الشوط الأول، ولكننا كنا الأفضل في الشوط الثاني، الفارق هو أننا كنا أكثر فاعلية“.

وأضاف: ”في الشوط الأول تركنا الكثير من المساحات واعتمدنا على تصديات نوير، في الشوط الثاني دافعنا بشكل أفضل، وفي الهجوم أحرزنا هدفا من ركلة ركنية، وبعده الهدف الثاني. الهدفان أعطيا لنا الكثير من الطمأنينة“.

وعن ساديو ماني، أوضح: ”يحتاج للتأقلم، هو يلعب في مركز مختلف عما كان يلعبه في ليفربول، ولكنه يقوم بعمل جيد“.