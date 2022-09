سرقة منزل توماس مولر أثناء مباراة برشلونة وبايرن ميونخ

كشفت صحيفة ”بيلد“ الألمانية عن تعرض منزل الألماني توماس مولر لاعب بايرن ميونخ، للسرقة خلال خوضه مواجهة فريقه ضد برشلونة في دوري أبطال أوروبا، مساء الثلاثاء.

وقالت الصحيفة إنه ”تم اقتحام منزل توماس مولر الليلة الماضية حوالي الساعة العاشرة مساءً في منتصف المباراة ضد برشلونة، حيث أكدت الشرطة سرقة نقود ومجوهرات وأشياء ثمينة، وما زالت التحقيقات جارية لمعرفة الفاعلين“.

وقال الإعلامي بشبكة ”ESPN“ دريك راي، عبر حسابه على تويتر: ”توماس مولر لاعب بايرن ميونخ لم يجر أي مقابلات بعد المباراة الليلة الماضية لسبب وجيه، حيث تعرضت فيلته للسطو خلال مباراة برشلونة، وقالت الشرطة إن النقود والمجوهرات والأشياء ذات القيمة التي تمت سرقتها تقدر بقيمة ثمينة“.

Bayern’s Thomas Müller didn’t do any post-match interviews last night with good reason. Müller suffered a burglary at his villa during the Barcelona game. Oberbayern Süd police say cash, jewelry & items of value were taken in the value of “mid six figures.”

