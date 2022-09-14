جماهير بايرن ميونخ تنتقد "يويفا" بسبب وفاة الملكة إليزابيث

أعربت جماهير بايرن ميونخ عن غضبها من تأجيل مباريات في البطولات الأوروبية بسبب وفاة الملكة إليزابيث الثانية، بإزاحة الستار عن لافتة تشجب قرارات الاتحاد الأوروبي (يويفا) بتأجيل المباريات.

وطالب أنصار عملاق البوندسليغا بـ“الاحترام“ خلال مباراة دوري أبطال أوروبا ضد برشلونة في ملعب ”أليانز أرينا“.

ونجح فريق يوليان ناغلزمان في الفوز بنتيجة 2-صفر على برشلونة لإثبات أنه أحد المرشحين المفضلين للفوز باللقب.

وقالت صحيفة ”ذا صن“ البريطانية، إنه إلى جانب خلق بيئة معادية للاعبي برشلونة، كانت جماهير بايرن تحدث ضجة أيضًا من خلال الاحتجاج على تأثير وفاة الملكة إليزابيث الثانية على كرة القدم.

وتوقفت كرة القدم البريطانية في نهاية الأسبوع الماضي عقب وفاة الملكة إليزابيث الثانية، وتأثرت المباريات الأوروبية أيضًا، حيث تم تأجيل مباراة رينجرز في دوري أبطال أوروبا مع نابولي لمدة 24 ساعة حتى الأربعاء.

وفي الوقت نفسه، تم إلغاء مباراة آرسنال في الدوري الأوروبي على أرضه ضد أيندهوفن يوم الخميس بسبب نقص ضباط الشرطة المشغولين بتأمين جنازة الملكة.

Bayern Munich fans have unveiled a banner protesting against the impact of Queen Elizabeth II's death on football fixtures. (via @markogden_) pic.twitter.com/rwN0TdRYWA — ESPN FC (@ESPNFC) September 13, 2022

وقد أخذت جماهير النادي البافاري على عاتقها التعليق على الاضطراب الذي يسببه ذلك للجماهير، وذلك عن طريق رفع لافتة خلف المرمى لإظهار دعمهم لزملائهم المشجعين المتأثرين بالتأجيلات.

وجاء في اللافتة: ”تأجيل المباريات في اللحظة الأخيرة وحظرها بسبب وفاة أحد أفراد العائلة المالكة!؟ احترموا المشجعين!“.

ووفقًا لشبكة ESPN، كان تأجيل مباراة رينجرز ونابولي محوريًا في غضب جماهير بايرن، حيث لن يكون للمباراة في جلاسكو الآن مشجعون خارج أرضهم، كما لم يُسمح لمشجعي رينجرز بحضور مباراة الإياب في نابولي.

من المعروف أن جماهير بايرن يتحدثون عن الموضوعات الاجتماعية والسياسية المتعلقة بكرة القدم، إذ إنه في مارس/آذار 2017، كشفوا النقاب عن لافتة وغطوا ملعب الإمارات بورق التواليت للاحتجاج على أسعار تذاكر رحلتهم إلى آرسنال.

وقاموا أيضًا بتغطية ملعب أندرلخت بأموال مزيفة بعد بضعة أشهر في احتجاج آخر على تكلفة مشاهدة المباريات.

وفعلوا الشيء نفسه عندما سافروا إلى ملعب أنفيلد في فبراير/شباط 2019 لمواجهة ليفربول في لافتة كتب عليها ”الجشع لا يعرف حدودًا“.

وفي الشهر التالي، تم تغريم بايرن بعد أن رفع المشجعون لافتة تنتقد حكم الفيديو المساعد في لافتة كتب عليها: ”كرة القدم الحديثة تقتل المشاعر ”اليويفا. *** VAR! *** !

وسجل بايرن ميونخ هدفين في غضون أربع دقائق على عكس سير اللعب بواسطة لوكا هرنانديز وليروي ساني ليفوز على برشلونة 2-صفر في المجموعة الثالثة بدوري أبطال أوروبا.

وكانت هذه عودة حزينة إلى ميونخ لمهاجم برشلونة روبرت ليفاندوفسكي، الذي رحل عن الفريق البافاري هذا الصيف بعد ثمانية أعوام، حيث أصبح بايرن الآن في صدارة مجموعته برصيد ست نقاط من مباراتين.