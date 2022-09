جماهير بايرن ميونخ تنتقد "يويفا" بسبب وفاة الملكة إليزابيث

أعربت جماهير بايرن ميونخ عن غضبها من تأجيل مباريات في البطولات الأوروبية بسبب وفاة الملكة إليزابيث الثانية، بإزاحة الستار عن لافتة تشجب قرارات الاتحاد الأوروبي (يويفا) بتأجيل المباريات.

وطالب أنصار عملاق البوندسليغا بـ“الاحترام“ خلال مباراة دوري أبطال أوروبا ضد برشلونة في ملعب ”أليانز أرينا“.

ونجح فريق يوليان ناغلزمان في الفوز بنتيجة 2-صفر على برشلونة لإثبات أنه أحد المرشحين المفضلين للفوز باللقب.

وقالت صحيفة ”ذا صن“ البريطانية، إنه إلى جانب خلق بيئة معادية للاعبي برشلونة، كانت جماهير بايرن تحدث ضجة أيضًا من خلال الاحتجاج على تأثير وفاة الملكة إليزابيث الثانية على كرة القدم.

وتوقفت كرة القدم البريطانية في نهاية الأسبوع الماضي عقب وفاة الملكة إليزابيث الثانية، وتأثرت المباريات الأوروبية أيضًا، حيث تم تأجيل مباراة رينجرز في دوري أبطال أوروبا مع نابولي لمدة 24 ساعة حتى الأربعاء.

وفي الوقت نفسه، تم إلغاء مباراة آرسنال في الدوري الأوروبي على أرضه ضد أيندهوفن يوم الخميس بسبب نقص ضباط الشرطة المشغولين بتأمين جنازة الملكة.

