غوندوغان: هالاند قد يكون حاسما لمانشستر سيتي في دوري أبطال أوروبا

قال لاعب خط الوسط إيلكاي غوندوغان، اليوم الثلاثاء، إن المهاجم الجديد لمانشستر سيتي إرلينغ هالاند يمكنه أن يصنع الفارق في سعي النادي للفوز بلقب دوري أبطال أوروبا لكرة القدم لأول مرة، فيما يستعد الثنائي لمواجهة ناديهما السابق بروسيا دورتموند.

ولم يسبق لمانشستر سيتي الفوز بأبرز بطولة أوروبية للأندية وخسر أمام ريال مدريد حامل اللقب في قبل نهائي الموسم الماضي، بعد أن احتل المركز الثاني أمام تشيلسي في نهائي موسم 2020-2021.

وفي حديثه للصحفيين قبل زيارة دورتموند لاستاد الاتحاد غدا الأربعاء قال غوندوغان إن البداية الرائعة لهالاند في مسيرته في إنجلترا يمكن أن تترجم إلى نجاح في أوروبا.

وقال غوندوغان: ”نأمل في ذلك. نملك هذا العام مهاجما صريحا مناسبا سيساعدنا كثيرا. حصد لقب دوري الأبطال شيء لا يصدق.. ليس من السهل اللعب في هذه المسابقة وأحيانا قد تحدد التفاصيل الصغيرة النتيجة“.

ويتألق هالاند منذ انضمامه إلى سيتي خلال فترة الانتقالات الماضية حيث سجل 12 هدفا في جميع المسابقات حتى الآن، بما في ذلك هدفان في أول ظهور أوروبي له مع سيتي في الفوز على إشبيلية 4-صفر في مباراته الأولى، ليحتل الفريق صدارة المجموعة السابعة.

وأضاف غوندوغان: ”الأرقام تتحدث عن نفسها. أعتقد أن النادي تعاقد مع لاعب رائع. لقد أدى بشكل جيد في الملعب، لكن شخصيته وتصميمه ونهجه خارجه كان أيضا مثيرا للإعجاب من مثل هذا الشاب الصغير.. إنه ناضج للغاية ومستقبله مشرق جدا. كلانا نتطلع حقا إلى المباراة ضد فريقنا السابق“.

وكشف بيب غوارديولا مدرب سيتي أن لاعب دورتموند سابقا أيضا (مانويل أكانجي) كان قريبا من خوض المباراة.

وقال غوارديولا: ”إنهم (دورتموند) يعرفون هؤلاء اللاعبين (هالاند وأكانجي) أكثر مما أعرف لاعبي دورتموند، وهذا أمر مؤكد. لقد كانوا هناك بضع سنوات. يمكنهم الاستفادة من ذلك.. سنرى غدا ما إذا كانت هذه ميزة. لكنهم يعرفون لاعبي دورتموند أيضا“.

وأكد غوارديولا أن إيمريك لابورت تدرب للمرة الأولى بعد خضوعه لجراحة في الركبة، بينما غاب زميله المدافع كايل ووكر عن التدريب.