تشافي يسخر من بايرن ميونخ

سخر تشافي هيرنانديز مدرب برشلونة من تشبيه مواجهة بايرن ميونخ بملعبه بدخول ”بيت الرعب“ قبل مواجهة الفريقين في المجموعة الثالثة بدوري أبطال أوروبا لكرة القدم غدا الثلاثاء.

وانتصر بايرن ميونخ 3/0 على برشلونة ذهابا وإيابا في دور المجموعات الموسم الماضي، لكن تشكيلة برشلونة تغيرت تماما ويقودها المهاجم روبرت ليفاندفسكي الذي انتقل من الفريق البافاري إلى نظيره الكتالوني مطلع الموسم الحالي.

ولم يفز برشلونة مطلقا في ملعب بايرن ميونخ، الذي أحرز 17 هدفا مقابل أربعة أهداف في آخر أربع مواجهات بين الفريقين، من بينها الفوز الساحق 8/2 في دور الثمانية بدوري الأبطال في 2020.

ويدرك تشافي مدى صعوبة مهمة برشلونة، لكنه قال إن فريقه لا يجب أن يشعر بالخوف من الذهاب إلى ميونخ.

وقال تشافي: ”لن أقول بيت الرعب، بل ملعب بايرن ميونخ فقط“.

وتابع: ”شاهدت وجهي العملة من قبل، انتصرنا بنتيجة كبيرة على بايرن ميونخ وخسرنا بنتيجة ثقيلة، لكن حقيقة أنه لم يسبق لنا الفوز في أليانز أرينا توضح مدى صعوبة هذا الملعب والمهمة التي أمامنا، لكننا نشعر بالتفاؤل“.

وأضاف: ”لا يمكن أن نبالغ في الثقة بسبب نتائجنا الجيدة مؤخرا، علينا أن نتذكر كيف كان الحال عندما واجهنا بايرن في الموسم الماضي، لكننا سنكون سعداء لو لعبنا وفقا لإمكاناتنا، ولو فعلنا ذلك فأعتقد أنه يمكننا الفوز وتغيير التاريخ“.

ولن يغيب أي لاعب عن برشلونة في مواجهة فريق المدرب يوليان ناغلزمان، ومن المتوقع مشاركة جوليس كوندي وإيريك غارسيا وبيدري وعثمان ديمبلي وروبرت ليفاندوفسكي في التشكيلة الأساسية بعد مشاركتهم كبدلاء في الفوز 4/0 في ملعب قادش السبت الماضي.