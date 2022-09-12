مباراة ليفربول وأياكس: كلوب يتطلع لرد فعل اللاعبين بعد وضع يده على نقاط الضعف

قال يورغن كلوب مدرب ليفربول، اليوم الإثنين، إنه وضع يده على نقاط الضعف في فريقه منذ خسارته أمام نابولي في دوري أبطال أوروبا لكرة القدم، وعليه أن يحافظ على الثبات في مستواه مرة أخرى إذا أراد الفوز على أياكس أمستردام في مباراته الثانية بالمجموعة الأولى.

ووصف كلوب الخسارة 1/4 أمام نابولي، الأسبوع الماضي، بأنها ”أسوأ مباراة لعبها الفريق منذ وجودي هنا“.

هل يلجأ كلوب لوضع محمد صلاح على مقاعد البدلاء في مباراة ليفربول ضد أياكس؟ https://t.co/ST2tFxmhCG pic.twitter.com/3uoKOaMejs — Erem Sport – إرم سبورت (@EremSports) September 12, 2022

وأشار المدرب الألماني إلى أن تحليل المباراة كان أقرب إلى مشاهدة ”فيلم رعب“؛ حيث ابتعد ثمانية لاعبين على الأقل عن مستواهم.

وأبلغ كلوب الصحفيين قبل مباراة يوم الثلاثاء على ملعب أنفيلد: ”عقدنا اجتماعا وأطلعنا الفريق على الموقف ولم يكن علي قول الكثير“.

وأضاف: ”كانت لدينا مشاكل كرة قدم واضحة ناتجة عن سوء التقدير. أراد الجميع تحديدها بأنفسهم، لم يكن هناك أي شكل لنا“.

وتابع كلوب: ”كان لدينا أربعة أو خمسة أيام من الحقيقة المطلقة، وليس لإسقاط اللاعبين، فقط للتأكد من موقفنا. هذه هي نقطة البداية بالنسبة لنا لحل المشاكل معا على أرض الملعب، دون إلقاء اللوم على بعضنا البعض“.

لكن ليفربول تعرض لضربة أخرى بعد إصابة الظهير آندي روبرتسون والذي أوضح كلوب أنه سيغيب إلى ما بعد فترة التوقف الدولي هذا الشهر، كما سيغيب كرتيس جونز أيضا.

وقال كلوب إنه لا يتوقع أن انضمام نابي كيتا لمنتخب بلاده لاستمرار الإصابة، بينما لم يقترب أليكس أوكسليد-تشامبرلين من العودة.

وأضاف كلوب: ”موعد العودة المتوقع في أكتوبر. والأمر نفسه بالنسبة لأوكسليد. هذا هو السبب وراء عدم وجودهما في تشكيلة دوري أبطال أوروبا“.

وفاز أياكس بجميع مبارياته في الدوري الهولندي هذا الموسم ليتصدر الترتيب، وأشاد كلوب بفريق المدرب ألفريد شرودر بالتأقلم سريعا على الرغم من رحيل العديد من لاعبيه الأساسيين في فترة الانتقالات.

وقال كلوب: ”أياكس يلعب في دوري الأبطال وينتمي إلى هذه البطولة. هل هو أقوى فريق في البطولة؟ لم أشاهد بقية الفرق بعد“.

وأتم كلوب: ”علينا أن نظهر رد الفعل لكن هذا لا يضمن تحقيق نتيجة إيجابية ضد أياكس. (أياكس) انتصر في جميع مبارياته هذا الموسم، لقد أعاد بناء الفريق لكنه يقوم بعمل جيد حقا“.

وتابع: ”لم نتمتع بثبات المستوى بما فيه الكفاية هذا الموسم وعلينا إظهار ذلك مرة أخرى. وهذا يبدأ دائما بالدفاع بشكل أفضل“.