هل يلجأ كلوب لوضع محمد صلاح على مقاعد البدلاء في مباراة ليفربول ضد أياكس؟

أشارت تقارير صحفية بريطانية، إلى أن الألماني يورغن كلوب، المدير الفني لليفربول، يفكر في وضع النجم المصري محمد صلاح على مقاعد البدلاء خلال مباراة أياكس أمستردام الهولندي في دوري أبطال أوروبا في أنفيلد؛ بعد معاناة قائد ”الفراعنة“ أمام المرمى.

وجدد صلاح عقده مع النادي الإنجليزي الصيف الماضي ليبقى في أنفيلد حتى عام 2025. ومع ذلك، بعد تسجيله في درع المجتمع والمباراة الافتتاحية للدوري الممتاز ضد فولهام، سجل هداف الدوري الإنجليزي الممتاز الموسم الماضي هدفًا واحدًا فقط في ست مباريات.

وكان أداء ليفربول مقلقًا أيضًا، حيث احتل ”الريدز“ المركز السابع في الدوري وتعرض للهزيمة 4-1 من نابولي في المباراة الافتتاحية لدوري أبطال أوروبا. والآن، وفقًا لما قاله لويس غارسيا مهاجم ليفربول السابق، فإن الاستغناء عن النجم قد يكون أفضل طريقة.

وقال غارسيا لـشبكة ESPN: ”يمكنك أن ترى وأنا متأكد من أن محمد صلاح يعرف نفسه جيدًا، يمكنك أن ترى أنه لا يهزم اللاعبين واحدًا ضد واحد، إنه لا يركض في منطقة الجزاء بل يبتعد عنها تماما وبعيد جدًا في بعض الأحيان. إنه ليس قريبًا من منطقة الجزاء حيث يكون خطيرًا للغاية“.

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ولم يسجل صلاح في أي من مباريات ليفربول الأربع الأخيرة، وكذلك لم يهز الشباك في فوز ليفربول الكبير 9-صفر على بورنموث في الدوري. في حين تم تأجيل مباراة وولفرهامبتون واندرارز بسبب وفاة الملكة إليزابيث، لكن الفريق سيعود للمباريات عندما يستضيف أياكس يوم الثلاثاء ضمن الجولة الثانية للمجموعة الأولى لدور المجموعات.

وأشار غارسيا إلى أن صلاح كان بحاجة إلى الراحة أمام نابولي، حيث تقدم الفريق الإيطالي بثلاثية نظيفة قبل نهاية الشوط الأول قبل أن يحصد النقاط الثلاث. وبينما لعب الدولي المصري كل دقيقة في الدوري الممتاز لكنه استبدل في الشوط الثاني أمام نابولي.

وأضاف غارسيا: ”من المهم جدًا أن يفهم اللاعبون أنه من الصعب جدًا لعب 63 أو 70 مباراة مثلما حدث العام الماضي. سيكون هناك تناوب لأن هناك كأس عالم بينهما وسيحتاج بعض اللاعبين إلى راحة“.

ولن يشارك صلاح وزميله المهاجم الكولومبي لويس دياز في نهائيات كأس العالم، مع فشل مصر وكولومبيا في التأهل، وسيشارك زملاء آخرون مع منتخبات بلادهم. وقد يؤدي هذا إلى مزيد من التناوب في الأشهر التي تسبق انطلاق البطولة التي ستقام في نوفمبر/تشرين الثاني المقبل في قطر.

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واقترب مهاجم روما السابق من تحقيق فوز متأخر في ديربي مرسيسايد أمام إيفرتون لكن الكرة ردت من إطار المرمى. وبعد التعادل السلبي ضد إيفرتون، سُئل كلوب عن نجمه الذي يقضي وقتًا أطول بعيدا عن مرمى المنافسين من الموسم الماضي.

وقال المدير الفني الألماني: ”لا، إنه ليس أكثر من مواسم أخرى أو أي شيء آخر، لست متأكدًا مما تراه هناك، نريد أن يكون صلاح هناك في هذا المركز ولكننا نريد أن يكون لدينا صلاح، ودائمًا ما كان لدينا، وفي كثير من الأحيان في مراكز مختلفة أيضًا“.

”لا أعتقد أنه في الموسم يكون كثيرًا جدًا، ربما اليوم في بضع لحظات نعم. لكن كان بإمكانه أن يسجل مرة أخرى في الدقيقة الأخيرة إلى حد كبير“.