حسن صالح حميديتش يشرح أسباب تراجع نتائج بايرن ميونخ قبل مواجهة برشلونة

تحدث البوسني حسن صالح حميديتش، المدير الرياضي لفريق بايرن ميونخ، في تصريحات نشرتها ”بيلد“ الألمانية، عن أسباب تراجع نتائج البافاري في الموسم الحالي، حيث طالب المدرب يوليان ناغلزمان بتغيير أسلوبه في اللعب للعودة لسكة الانتصارات.

وأكد المدير الرياضي لبايرن ميونخ أنه تحدث مع المدرب بشأن قضية إرضاء اللاعبين وعملية المداورة، قائلا: ”المدرب يجب أن يرضي الكثير من اللاعبين الذين يرغبون في اللعب، الآن يجب أن تكون لديه الكثير من الغريزة حين يقوم بالمداورة، قلت للمدرب من المهم بالنسبة لي أن نتعادل مرة أخرى أكثر من أن نجد أيضا العديد من اللاعبين غير السعداء، هذا هو المكان الذي يتدخل فيه المدرب، مع العديد من النقاشات للعثور على الجرعة الصحيحة“.

وتلقى بايرن ميونخ 3 تعادلات متتالية في الدوري الألماني، بعد 3 انتصارات على التوالي، ويحتل المركز الثالث برصيد 12 نقطة بفارق نقطتين عن المتصدر يونيون برلين.

وذكرت تقارير إعلامية إسبانية أن هناك مشاكل داخل غرفة الملابس بسبب أسلوب المدرب يوليان ناغلزمان، لكونه لا يوجه انتقادات لنفسه ويلقي باللائمة على اللاعبين في النتائج السلبية.

ولم يستقر المدرب على تشكيل واحد في كل اللقاءات في بداية الموسم، وقام بالمداورة بين نجوم الفريق بشكل كبير، لكن حسن صالح حميديتش طالبه بأن يجد أسلوبه في اللعب.

مشاكل في غرفة ملابس بايرن ميونخ قبل استقبال برشلونة بقيادة ليفاندوفسكي https://t.co/yvzpbyxnKa pic.twitter.com/vwseotBBIv — Erem Sport – إرم سبورت (@EremSports) September 11, 2022

وقال المدير الرياضي لبايرن ميونخ: ”من الواضح أيضًا أنه يجب أن يجد أسلوبه الآن، إنها عملية تعلم بالنسبة له، لهذا السبب بايرن ميونخ هو بايرن ميونخ، الأمر ليس بهذه السهولة، خاصة عندما يكون لديك الكثير من اللاعبين الذين يمكنهم اللعب منذ البداية“.

وأكد حسن صالح حميديتش أن جماهير بايرن ميونخ ستتصرف بشكل جيد مع البولندي روبيرت ليفاندوفسكي حين يواجه الفريق برشلونة، الثلاثاء المقبل، في دوري أبطال أوروبا، مشددا: ”لاعب فاز بكل شيء معنا وقدم عروضاً ضخمة، لذا لن أصفر عليه، أعتقد أن الجماهير لديهم الشعور الجيد وسوف يفعلون الشيء الصحيح“.

وأشار: ”برشلونة يمتلك لاعبين رائعين على رأسهم ليفاندوفسكي وهم يجيدون استغلال الفرص أمام المرمى“.

وتواجه الفريقان في دوري أبطال أوروبا 11 مرة، وفاز برشلونة في مواجهتين، بينما حقق العملاق البافاري ثمانية انتصارات، وانتهت مواجهة وحيدة بالتعادل.

كما سجل فريق بايرن ميونخ في مرمى البلوغرانا 28 هدفًا، بينما سجل برشلونة 13 هدفا.

يذكر أن بايرن ميونخ انتصر في الجولة الأولى من دوري أبطال أوروبا على إنتر ميلان بهدفين دون رد، بينما سحق برشلونة نظيره فيكتوريا بلزن بخماسية مقابل هدف.