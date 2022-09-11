مشاكل في غرفة ملابس بايرن ميونخ قبل استقبال برشلونة بقيادة ليفاندوفسكي

لا يعيش بايرن ميونخ أفضل لحظاته قبل يومين من زيارة برشلونة للأراضي الألمانية لمواجهة النادي البافاري في دوري أبطال أوروبا.

ويستضيف بايرن ميونخ فريق برشلونة في أليانز أرينا يوم الثلاثاء ضمن الجولة الثانية للمجموعة الثالثة في دوري الأبطال وذلك بعد فوز الفريقين في الجولة الأولى على إنتر ميلان وفيكتوريا بلزن على التوالي.

وقالت صحيفة ”موندو ديبورتيفو“ الإسبانية إنه توجد شكوك في غرفة ملابس بايرن ميونخ قبل استقبال برشلونة، إذ أن اللاعبين يشتكون من أن يوليان ناغلزمان المدير الفني للنادي البافاري لا ينتقد نفسه أبدا وهو أمر يزعج اللاعبين ويجب أن يتغير من وجهة نظرهم.

وأوقعت القرعة ثلاثة من أقوى فرق أوروبا في المجموعة الثالثة بجانب فيكتوريا بلزن التشيكي وذلك بعد أسابيع قليلة من انتقال روبرت ليفاندوفسكي، ثاني أفضل هداف في تاريخ بايرن، إلى النادي الكتالوني.

ونقلت الصحيفة الإسبانية عن صحيفة ”بيلد“ الألمانية أن اللاعبين منزعجون من موقف مدربهم، حيث يعتقد بعض اللاعبين أن ناغلزمان يجب أن ينظر أيضًا في قراراته عند دراسة سبب البداية المشكوك فيها للبوندسليغا بعد ثلاثة تعادلات في المسابقة المحلية.

وكان من اللافت لنظر اللاعبين أن ناغلزمان لم يفعل أي شيء ينتقد نفسه بعد التعادل مع شتوتغارت يوم السبت الماضي ، ولم يكن مناسبًا جيدًا لدرجة أنه ألقى باللوم على اللاعبين فقط.

واستقبل بايرن ميونخ هدفا في الوقت المحتسب بدل الضائع من ركلة جزاء عبر المهاجم سيرو جيراسي ليكتفي بالتعادل 2-2 مع ضيفه شتوتغارت وهو التعادل الثالث على التوالي لحامل لقب البوندسليغا.

وتراجع بايرن للمركز الثالث في البوندسليغا بعد ست جولات ويتأخر بفارق نقطتين عن أونيون برلين المتصدر ونقطة واحدة عن فرايبورغ.

ولن يلوم بايرن، الذي يستضيف برشلونة في دوري أبطال أوروبا الثلاثاء المقبل، سوى نفسه بعد إهدار العديد من الفرص وهو ما ترك ناغلزمان يتحسر على ما حدث.

وفي المقابل سيصل برشلونة إلى ميونخ في وضع مختلف تمامًا وأجواء في غرفة خلع الملابس مختلفة تمامًا عما تصفه الصحافة الألمانية في بايرن ميونخ.