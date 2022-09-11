دوري أبطال أوروبا.. تأجيل مباراة رينجرز ونابولي بسبب جنازة الملكة إليزابيث

أعلن الاتحاد الأوروبي لكرة القدم اليوم الأحد تأجيل مواجهة رينجرز الإسكتلندي ونابولي الإيطالي المقررة الثلاثاء المقبل، ضمن الجولة الثانية من دور مجموعات دوري أبطال أوروبا إلى الأربعاء، بسبب ”الإجراءات الأمنية والتدابير الخاصة بمراسم جنازة الملكة إليزابيث الثانية“ التي توفيت الخميس الماضي.

وتوفيت الملكة إليزابيث الثانية، أطول ملوك بريطانيا بقاء في الحكم، عن 96 عاما الخميس الماضي.

وكان من المقرر أن تنطلق المباراة الأربعاء المقبل الساعة 21.00 في ملعب ”ايبروكس ستاديوم“ معقل رينجرز.

ونظرا لعدم تمكن جماهير نابولي من السفر إلى إسكتلندا، سيتم أيضاً منع جماهير رينجرز من حضور مباراة الإياب على ملعب نابولي، وفقاً لـ“يويفا“ الذي دعا المشجعين إلى ”عدم السفر واحترام هذا الوضع الاستثنائي“.

يذكر أن رابطة الدوري الإنجليزي قررت تأجيل جميع مباريات كرة القدم المقررة في إنجلترا ما بين 9 و11 سبتمبر أيلول الجاري حدادا على رحيل ملكة بريطانيا إليزابيث الثانية.

وأعلنت رابطة الدوري الممتاز ورابطة دوري القسم الثاني في وقت سابق تأجيل مباريات الجولة المقبلة على مستوى البطولتين في إنجلترا.

وفي وقت سابق قررت أيرلندا الشمالية تأجيل جميع مباريات كرة القدم المقررة فيها خلال نهاية الأسبوع الحالي وبداية الأسبوع المقبل أيضا.