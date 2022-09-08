ترتيب هدافي دوري أبطال أوروبا.. ليفاندوفسكي يدشن صراعا مع هالاند ومبابي

سجل البولندي روبرت ليفاندوفسكي هاتريك خلال فوز فريقه برشلونة على فيكتوريا بلزن 5-1 في الجولة الأولى من دور المجموعات لدوري أبطال أوروبا ليفتتح الصراع مبكرا على لقب هداف المسابقة لموسم 2022-2023.

وخلف ليفاندوفسكي سجل 5 لاعبين هدفين وهم النرويجي إيرلينغ هالاند مهاجم مانشستر سيتي والفرنسي كيليان مبابي مهاجم باريس سان جيرمان والبرازيلي ريشارليسون مهاجم توتنهام والأوكراني ماريان شفيد مهاجم شاختار دونيتسك و البولندي بيوتر زيلينسكي مهاجم نابولي.

وسبق للنجم البولندي روبرت ليفاندوفسكي أن توج هدافا للمسابقة موسم 2019-2020 مع بايرن ميونخ وسجل 15 هدفا، كما توج النرويجي إيرلينغ هالاند بلقب هداف المسابقة موسم 2020-2021 برصيد 10 أهداف مع بروسيا دورتموند بينما توج الفرنسي كريم بنزيما مهاجم ريال مدريد الموسم الماضي بلقب الهداف بـ 15 هدفا.

ورشح الاتحاد الأوروبي لكرة القدم المهاجم البولندي روبرت ليفاندوفسكي (بايرن ميونخ) للتنافس على لقب أفضل لاعب في الأسبوع رفقة الفرنسي كيليان مبابي (باريس سان جيرمان) والبولندي بيوتر زيلينسكي (نابولي) والألماني ليروي ساني (بايرن ميونخ).

وسجلت خلال الجولة الأولى من دور المجموعات لدوري أبطال أوروبا 49 هدفا في 16 لقاء بمعدل بلغ 3،07 هدف في اللقاء وهدفا كل 29 دقيقة.

ترتيب هدافي دوري أبطال أوروبا

1- البولندي روبرت ليفاندوفسكي (برشلونة) : 3 أهداف

2- الأوكراني ماريان شفيد (شاختار دونيتسك) والنرويجي إيرلينغ هالاند (مانشستر سيتي) والفرنسي كليان مبابي (باريس سان جيرمان) و البولندي بيوتر زيلينسكي (نابولي) والبرازيلي ريشاليسون (توتنهام): هدفان.