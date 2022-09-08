يورغن كلوب يعتذر لجماهير ليفربول.. ويعلق على إمكانية إقالته

مُنِي ليفربول بهزيمة قاسية أمام نابولي 4-1 في بداية مشوار الفريق بدور المجموعات لدوري أبطال أوروبا ليستمر الفريق الإيطالي في لعب دور الحصان الأسود للمدرب الألماني وللفريق الإنجليزي في ملعب دييغو أرموندو مارادونا.

وخسر يورغن كلوب في 3 لقاءات سابقة أمام نابولي في الملعب ذاته، مرة برفقة بروسيا دورتموند ومرتين برفقة ليفربول، وفشل للمرة الرابعة _(الثالثة برفقة الفريق الإنجليزي)_ في تجاوز كابوس الفريق الإيطالي في ملعبه.

واعتذر المدرب الألماني لجماهير ليفربول بعد الهزيمة وقال ”إنها رحلة طويلة من ليفربول إلى نابولي، كانت ليلة مخيبة للآمال للغاية، لذا أقول لهم، آسف ”

وتحمل يورغن كلوب مسؤولية الهزيمة قائلا “ المشاكل التي واجهتنا كانت واضحة. أولاً ، لعب نابولي مباراة جيدة للغاية ولعبنا مباراة سيئة للغاية“.

وأضاف ”لماذا؟ لا يمكننا تجاهل البداية السيئة حقا، ركلة الجزاء الأولى والثانية، لكننا لم نلعب بشكل جيد بما فيه الكفاية.، السؤال هو لماذا لم يلعب الأولاد مباراة جيدة؟ لأنهم يريدون ذلك!، لذا فإن وظيفتي هي اجتراح الحل. إنها مسؤوليتي، كان الأمر صعبًا حقًّا، ولكن لم يكن من الصعب شرحه عندما شاهدت المباراة.“

وعلق مدرب ليفربول عن إمكانية إقالته من منصبه بعد البداية السيئة للفريق هذا الموسم في الدوري الإنجليزي الممتاز وفي دوري أبطال أوروبا ”ليس حقا ولكن من يدري؟ هناك أنواع مختلفة من ملاك الأندية، ملاكنا هادئون جدًا ويتوقعون مني إصلاح الموقف، وليس شخصًا آخر.“

وأضاف يورغن كلوب ”هذا ما رأوه دائمًا وفي اليوم الذي يغيرون فيه رأيهم، ربما سيخبرونني.“

وأكد المدرب الألماني أن بعد اللقاء لا نفكر كثيرا بل يجب أن نقوم بردة فعل لتغيير الوضع.

وللمرة السابعة كان معدل ركض لاعبي ليفربول أقل من منافسهم وسيواجهون ولفرهامبتون في الدوري الإنجليزي الممتاز السبت، قبل أن استضافة أياكس الهولندي الثلاثاء المقبل في الجولة الثانية من دور المجموعات بدوري أبطال أوروبا.