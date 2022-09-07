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رياضة

ريال مدريد يكشف مدة غياب كريم بنزيما وموعد عودته للملاعب
تاريخ النشر: 07 سبتمبر 2022 19:28 GMT
تاريخ التحديث: 07 سبتمبر 2022 19:40 GMT

ريال مدريد يكشف مدة غياب كريم بنزيما وموعد عودته للملاعب

تلقى ريال مدريد الإسباني، ضربة قوية، بتأكد غياب نجمه وهدافه الفرنسي كريم بنزيما، نحو شهر، لإصابة مزدوجة في عضلة الفخذ اليمنى، وذلك وفقًا للفحوصات الطبية التي

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المصدر: فريق التحرير- إرم نيوز

تلقى ريال مدريد الإسباني، ضربة قوية، بتأكد غياب نجمه وهدافه الفرنسي كريم بنزيما، نحو شهر، لإصابة مزدوجة في عضلة الفخذ اليمنى، وذلك وفقًا للفحوصات الطبية التي أجراها اللاعب، في مدينة فالديبيباس الرياضية.

ونشر النادي الملكي الإسباني بيانًا قال فيه: ”بعد الفحوصات التي أجراها كريم بنزيما، تحت إشراف الطاقم الطبي لريال مدريد، تم تشخيص الأمر على أنه إصابة في العضلة نصف وترية، وحمل زائد في العضلة الرباعية، وكلتا الإصابتين في عضلة الفخذ اليمنى“.

وسيعود بنيزما إلى الملاعب، في الثاني من أكتوبر/ تشرين الأول المقبل، وبهذا، سيغيب قائد ”الميرينغي“ بشكل مؤكد عن ”ديربي“ مدريد أمام أتلتيكو على ملعبه ”الميتروبوليتانو“، ومن قبلها مواجهة مايوركا، الأحد المقبل، على ملعب سانتياغو برنابيو، في الجولة الخامسة.

وكذلك سيفقد بنزيما مواجهة لايبزيغ الألماني في مدريد، الأربعاء المقبل، في ثاني جولات دور مجموعات دوري الأبطال.

وكان بنزيما هداف ريال مدريد، في الموسم الماضي، برصيد 42 هدفًا ليساعد الفريق في الفوز بلقبي الدوري ودوري الأبطال.

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