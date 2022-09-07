ريال مدريد يعلن تفاصيل إصابة كريم بنزيما

أعلن ريال مدريد إصابة كريم بنزيما في العضلة نصف الوترية مع حمل زائد في عضلات الفخذ، وكلا الإصابتين في الفخذ الأيمن، بحسب بيان رسمي من النادي.

ولم يعلن ريال مدريد مدة غياب كريم بنزيما، لكن تقارير أشارت إلى أنه سيعود بداية أكتوبر المقبل.

وبحسب التقارير سيغيب بنزيما أمام ريال مايوركا، ولايبزغ، وأتلتيكو مدريد.

وغادر بنزيما الملعب في الجولة الأولى من دور المجموعات أمام سيلتك في الدقيقة الـ30 من عمر المباراة؛ بسبب إصابة بالركبة.

وتحدث تيبو كورتوا، حارس مرمى ريال مدريد عن الإصابة قائلا: ”أمسكت بإحدى الكرات ومررتها لكريم لكنه كان يبدو غير مرتاح“.

وحقق ريال مدريد بداية ممتازة في دوري أبطال أوروبا بالفوز خارج أرضه على سيلتيك أمام جمهور غفير بـ3 أهداف دون رد، سجلها فينيسوس جونيور، ولوكا مودريتش، وإيدين هازارد.

ويلعب ريال مدريد في المجموعة السادسة لدوري الأبطال إلى جانب رازن بال شبورت لايبزيغ، وشاختار، وسيلتيك.

ومن المنتظر أن يتم تعويض بنزيما في تشكيلة ريال مدريد بالبلجيكي إيدين هازارد.