تطورات إصابة كريم بنزيما

قالت صحيفة آس، إن كريم بنزيما مهاجم وقائد الفريق الأول لكرة القدم بالنادي، سيغيب عن مباراة الفريق المقبلة في الدوري الإسباني أمام ريال مايوركا، بسبب الإصابة.

وغادر بنزيما الملعب في الجولة الأولى من دور المجموعات أمام سيلتك في الدقيقة الـ30 من عمر المباراة بسبب إصابة بالركبة.

ورغم أن صحيفة ماركا قالت إن الإصابة لا تبدو خطيرة، أشارت صحيفة آس إلى أن اللاعب سيغيب عن مباراة الفريق المقبلة بشكل مبدئي، كما سيشارك هازارد أساسيا بدلا منه.

وذهب إيدو أغيري صحفي برنامج الشيرينغيتو إلى أبعد من ذلك، إذ قال إن الإصابة لا تبعث على الارتياح كما تحدثت وسائل إعلام من قبل، لكن مقدم البرنامج الرئيس بيدريدول قال إن الأطباء أكدوا أنها ليست بخطيرة، وأن اللاعب لن يغيب مدة طويلة.

ويتبقى 12 يوما فقط على مباراة الديربي بين ريال مدريد وخصمه العنيد أتلتيكو.

وتحدث تيبو كورتوا، حارس مرمى ريال مدريد عن الإصابة قائلا ”أمسكت بإحدى الكرات ومررتها لكريم لكنه كان يبدو غير مرتاح“.

ومن المنتظر أن يتم الكشف عن الإصابة بشكل رسمي، وعن مدة غياب اللاعب بعد الانتهاء من الفحوصات الطبية اللازمة في مثل هذه الإصابات.

وحقق ريال مدريد بداية ممتازة في دوري أبطال أوروبا بالفوز خارج أرضه على سيلتيك أمام جمهور غفير بـ3 أهداف دون رد سجلها فينيسوس جونيور ولوكا مودريتش وإيدين هازارد.

ويلعب ريال مدريد في المجموعة السادسة لدوري الأبطال إلى جانب رازن بال شبورت لايبزيغ وشاختار وسيلتيك.