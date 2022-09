دوري أبطال أوروبا.. الموعد والقنوات الناقلة والتشكيل المتوقع لمباراة نابولي ضد ليفربول

يحل ليفربول الإنجليزي ضيفاً ثقيلاً على نابولي الإيطالي، مساء اليوم الأربعاء، في الجولة الأولى لمنافسات المجموعة الأولى ببطولة دوري أبطال أوروبا.

وتقام اليوم الأربعاء عدة مواجهات في مرحلة المجموعات على رأسها لقاء إنتر ميلان الإيطالي وبايرن ميونخ الألماني، وأيضاً مباراة برشلونة الإسباني وفيكتوريا بلزن التشيكي في المجموعة الثالثة.

ويلعب في المجموعة الأولى أياكس الهولندي وضيفه جلاسجو رينجرز الاسكتلندي، كما يلتقي في المجموعة الثانية أتلتيكو مدريد الإسباني منافسه بورتو البرتغالي، ويستضيف كلوب بروج البلجيكي منافسه باير ليفركوزن الألماني.

وتقام في المجموعة الرابعة مواجهة قوية بين توتنهام الإنجليزي ومارسيليا الفرنسي، كما يلعب إنتراخت فرانكفورت الألماني ضد ضيفه سبورتنغ لشبونة البرتغالي.

وترصد ”إرم نيوز“ في التقرير التالي أبرز ملامح مباراة نابولي ضد ليفربول في دوري أبطال أوروبا.

الموعد والقنوات الناقلة

تقام المباراة على ملعب ”دييغو أرماندو مارادونا“ في إيطاليا في الساعة العاشرة مساء اليوم الأربعاء بتوقيت السعودية.

وتذاع المباراة عبر قناة ”بي إن سبورتس بريميوم 1“ بصوت المعلق حفيظ دراجي.

‍💫 #UCL MATCHDAY ‍💫

We begin our @ChampionsLeague campaign with a trip to Naples 🇮🇹 UP THE REDS! 👊#WalkOn | #NAPLIV pic.twitter.com/HebtcJwtXR

— Liverpool FC (@LFC) September 7, 2022