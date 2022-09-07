دوري أبطال أوروبا.. الموعد والقنوات الناقلة والتشكيل المتوقع لمباراة نابولي ضد ليفربول

يحل ليفربول الإنجليزي ضيفاً ثقيلاً على نابولي الإيطالي، مساء اليوم الأربعاء، في الجولة الأولى لمنافسات المجموعة الأولى ببطولة دوري أبطال أوروبا.

وتقام اليوم الأربعاء عدة مواجهات في مرحلة المجموعات على رأسها لقاء إنتر ميلان الإيطالي وبايرن ميونخ الألماني، وأيضاً مباراة برشلونة الإسباني وفيكتوريا بلزن التشيكي في المجموعة الثالثة.

ويلعب في المجموعة الأولى أياكس الهولندي وضيفه جلاسجو رينجرز الاسكتلندي، كما يلتقي في المجموعة الثانية أتلتيكو مدريد الإسباني منافسه بورتو البرتغالي، ويستضيف كلوب بروج البلجيكي منافسه باير ليفركوزن الألماني.

وتقام في المجموعة الرابعة مواجهة قوية بين توتنهام الإنجليزي ومارسيليا الفرنسي، كما يلعب إنتراخت فرانكفورت الألماني ضد ضيفه سبورتنغ لشبونة البرتغالي.

وترصد ”إرم نيوز“ في التقرير التالي أبرز ملامح مباراة نابولي ضد ليفربول في دوري أبطال أوروبا.

الموعد والقنوات الناقلة

تقام المباراة على ملعب ”دييغو أرماندو مارادونا“ في إيطاليا في الساعة العاشرة مساء اليوم الأربعاء بتوقيت السعودية.

وتذاع المباراة عبر قناة ”بي إن سبورتس بريميوم 1“ بصوت المعلق حفيظ دراجي.

تاريخ المواجهات

تقابل الفريقان في مرحلة المجموعات ببطولة الدوري الأوروبي عام 2010، فتعادلا دون أهداف، وتغلب ليفربول على نابولي بنتيجة 3-1.

ولعب الفريقان بمرحلة المجموعات في دوري أبطال أوروبا عام 2018 ففاز نابولي بنتيجة 1-0 وتغلب ليفربول بنتيجة 1-0.

وتغلب نابولي بنتيجة 2-0 على ليفربول في دور المجموعات بدوري أبطال أوروبا عام 2019 ثم تعادلا بنتيجة 1-1.

وسبق أن تقابل الألماني يورغن كلوب، المدير الفني لفريق ليفربول، ضد الإيطالي لوتشيانو سباليتي، المدير الفني لفريق نابولي، مرة وحيدة وفاز كلوب، وكان وقتها مدرباً لفريق بروسيا دورتموند الألماني وسباليتي مدرباً لفريق زينيت سان بطرسبرغ الروسي.

أسلحة نابولي

يبحث نابولي مع مديره الفني لوتشيانو سباليتي عن تحقيق الفوز على حساب ليفربول وافتتاح مرحلة المجموعات ببداية قوية بعدما ظهر الفريق بصورة جيدة في الدوري واقتنص 3 انتصارات من 5 مباريات وتعادل في لقاءين.

وعبر سباليتي في المؤتمر الصحفي عن سعادته بمواجهة ليفربول ورؤية الثنائي محمد صلاح وحارس المرمى أليسون باكير اللذين لعبا تحت قيادته في صفوف روما من قبل.

وأشار إلى أن المباراة ستكون صعبة بين الفريقين، ولكنه يتطلع لتقديم أداء جيد وتحقيق نتيجة طيبة.

ويعول نابولي على تشكيلة تضم حارس المرمى أليكس ميريت وأمامه الرباعي كيم مين غاي وأمير رحماني وجيوفاني دي لورينزو وماريو روي في خط الدفاع.

ويقود خط الوسط أندريه أنجيسا وبجواره ستانيسلاف لوبوتكا وأمامهما بيوتر زيلينسكي وعلى الأطراف ماتيو بوليتانو وخفيشا كفاراتسخيليا، بينما يقود خط الهجوم فيكتور أوسيمين أو جيوفاني سيميوني.

أوراق ليفربول

يدخل ليفربول المباراة في ظل ظروف صعبة خاصة أن الريدز لم يقدموا البداية المنتظرة في الدوري الإنجليزي وتعادلوا في آخر لقاء أمام إيفرتون في ديربي الميرسيسايد.

وقال الألماني يورغن كلوب المدير الفني لفريق ليفربول، في المؤتمر الصحفي قبل المباراة: ”جئت إلى هنا من قبل عدة مرات ولم أحقق الفوز مع ليفربول ولكن يجب علي أن أحاول مجدداً لتحقيق الفوز“.

وأضاف: ”نابولي منافس مميز ونجح في إعادة تجديد دمائه ويملك لاعبين جيدين ليسوا صغاراً في السن، كما أن سباليتي مدرب كبير وسبق أن واجهته حين كان مدرباً لزينيت“.

ويعتمد ليفربول على تشكيلته التي تضم حارس المرمى أليسون باكير وأمامه رباعي خط الدفاع فيرجيل فان ديك وجوزيف جوميز وترينت ألكسندر أرنولد وأندري روبرتسون.

ويقود خط الوسط فابينيو ويميناً هارفي إيليوت ويساراً جيمس ميلنر وفي الهجوم محمد صلاح ولويس دياز وروبرتو فيرمينو.

وأكد محمد اليماني، مهاجم ستاندرلييغ البلجيكي الأسبق، لـ“إرم نيوز“، أن مباراة نابولي وليفربول من المواجهات التي تتسم بالإيقاع السريع خاصة أن لكل مدرب أفكاره الهجومية المميزة.

وأشار إلى أن ليفربول يملك لاعبين أصحاب سرعات ويحتاج لتحقيق الفوز بالفعل في دوري الأبطال للانتفاضة في موسمه، كما أن نابولي لديه طموحات مع سباليتي ويسعى لتحقيق الفوز.