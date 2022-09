كلوب ينفعل على صحفي بسبب سؤال عن خطورة مدينة نابولي.. وليفربول يحذر مشجعيه (فيديو)

تعرضت جماهير ليفربول لهجوم كبير من جماهير نابولي، حيث تمت مطاردتهم في الشوارع ومهاجمتهم في الحانات وتعرضوا للضرب في الظهر بالسكاكين في الزيارات الثلاث السابقة، وهو ما جعل لقاء الفريقين في أولى جولات دور المجموعات بدوري أبطال أوروبا مهددا بأزمات جديدة.

ولجأ ليفربول لمواقع التواصل الاجتماعي لتحذير جماهير ”الريدز“ التي سافرت لدعم فريقها في نابولي وطالبتهم بالبقاء في الفنادق حتى موعد المباراة، وذلك لتجنب ما حدث في زيارتهم للمدينة خلال مواجهات الفريقين في 2010 و2018 و2019.

ويعتبر ملعب دييغو أرموندو مارادونا كابوسا للمدرب الألماني يورغن كلوب، حيث تعرض للطرد بعد 30 دقيقة حين كان مدربا لفريق بروسيا دورتموند عام 2013، وتلقى فريقه الهزيمة واعتذر لاحقا عن الحدث، كما خسر رفقة ليفربول في دوري أبطال أوروبا على نفس الملعب في 2018 و2019 أمام نابولي الذي كان يدربه الإيطالي كارلو أنشيلوتي.

وعبر المدرب الألماني عن غضبه من سؤال صحفي بشأن خطورة المدينة على جماهير ليفربول خارج الملعب، حيث أجاب: ”هذا سؤال محرج منك، أنت تريد اختلاق عناوين صحف، أنا لا أعلم، أنا آتي بالحافلة ومحمي من رجال الأمن ولا أعيش فيها.. أنت من تعيش فيها حياة طبيعية ثم تسألني إذا كانت مدينة خطيرة؟“.

وأضاف كلوب: ”هل أنت من نابولي؟“ هل تعتقد أنها مدينة خطرة؟ لا أعرف. أنا لا أعيش حياة طبيعية في نابولي“.

Things you love to see – Jurgen Klopp shutting down silly questions 🤩 pic.twitter.com/GOSqC6TzeA

— Liverpool FC News (@LivEchoLFC) September 6, 2022