كلوب ينفعل على صحفي بسبب سؤال عن خطورة مدينة نابولي.. وليفربول يحذر مشجعيه (فيديو)

تعرضت جماهير ليفربول لهجوم كبير من جماهير نابولي، حيث تمت مطاردتهم في الشوارع ومهاجمتهم في الحانات وتعرضوا للضرب في الظهر بالسكاكين في الزيارات الثلاث السابقة، وهو ما جعل لقاء الفريقين في أولى جولات دور المجموعات بدوري أبطال أوروبا مهددا بأزمات جديدة.

ولجأ ليفربول لمواقع التواصل الاجتماعي لتحذير جماهير ”الريدز“ التي سافرت لدعم فريقها في نابولي وطالبتهم بالبقاء في الفنادق حتى موعد المباراة، وذلك لتجنب ما حدث في زيارتهم للمدينة خلال مواجهات الفريقين في 2010 و2018 و2019.

ويعتبر ملعب دييغو أرموندو مارادونا كابوسا للمدرب الألماني يورغن كلوب، حيث تعرض للطرد بعد 30 دقيقة حين كان مدربا لفريق بروسيا دورتموند عام 2013، وتلقى فريقه الهزيمة واعتذر لاحقا عن الحدث، كما خسر رفقة ليفربول في دوري أبطال أوروبا على نفس الملعب في 2018 و2019 أمام نابولي الذي كان يدربه الإيطالي كارلو أنشيلوتي.

وعبر المدرب الألماني عن غضبه من سؤال صحفي بشأن خطورة المدينة على جماهير ليفربول خارج الملعب، حيث أجاب: ”هذا سؤال محرج منك، أنت تريد اختلاق عناوين صحف، أنا لا أعلم، أنا آتي بالحافلة ومحمي من رجال الأمن ولا أعيش فيها.. أنت من تعيش فيها حياة طبيعية ثم تسألني إذا كانت مدينة خطيرة؟“.

وأضاف كلوب: ”هل أنت من نابولي؟“ هل تعتقد أنها مدينة خطرة؟ لا أعرف. أنا لا أعيش حياة طبيعية في نابولي“.

Things you love to see – Jurgen Klopp shutting down silly questions 🤩 pic.twitter.com/GOSqC6TzeA — Liverpool FC News (@LivEchoLFC) September 6, 2022

وأكد مدرب ليفربول أنه يشعر بالحماية في المدينة، موضحا: ”أنا محمي هنا، أنت تعرف بالضبط ما يتحدث الناس عنه، إذا التقى بعض المشجعين بمشجعين آخرين، يمكن أن يحدث شيء ما، لكنني لست هنا لإنشاء عناوين رئيسية لك“.

وتحدث كلوب عن عقدة نابولي وخسارته 3 مرات، مشددا: ”أنا لم أفز هنا أبدا لا مع ليفربول، ولا مع دورتموند، أحتاج إلى مزيد من الوقت للنجاح، وهذا يعني أنه يجب أن أحاول مرتين، وأحيانًا ثلاث مرات، وأحيانًا أربع مرات، لذا فإن نابولي الآن هي المرة الرابعة“.

وأضاف مدرب ليفربول: ”ماذا علينا أن نفعل؟ نلعب بشكل أفضل من المباريات الثلاث السابقة. خسرنا لأننا لم نلعب بشكل جيد عندما نأتي إلى هنا. سبب آخر هو أن نابولي قوي بما فيه الكفاية“.

ونشر ليفربول على حساباته عبر مواقع التواصل الاجتماعي تحذيرا لجماهير الفريق جاء فيه: ”يجب على المشجعين الذين يصلون إلى نابولي قبل يوم المباراة البقاء في الفنادق الخاصة بهم لتناول الطعام والشراب، ولا ينصح بشدة بارتداء ألوان الفريق عند السفر، ويجب ألا يتجمع المشجعون في الأماكن العامة ويجب أن يتجنبوا عزل أنفسهم في مناطق بعيدة عن منطقة ميناء المدينة، ونوصي بشدة بتجنب وسط المدينة، وإذا اخترت الزيارة، فكن على دراية بأنك قد تكون هدفًا للسرقة أو الاعتداء. ووفقًا للسلطات الإيطالية، يُنصح دائمًا بحمل بطاقة هوية سارية المفعول معك“.