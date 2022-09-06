باريس سان جيرمان ضد يوفنتوس.. مبابي يسجل هدفا رائعا بعد تمريرة متقنة من نيمار (فيديو)

سجل الدولي الفرنسي كيليان مبابي، مهاجم باريس سان جيرمان، هدفا رائعا في شباك يوفنتوس الإيطالي، بدوري أبطال أوروبا.

ويواجه باريس سان جيرمان نظيره يوفنتوس على ملعبه ووسط ميدانه في ملعب ”حديقة الأمراء“، وذلك ضمن لقاءات الجولة الأولى لمباريات المجموعة الثامنة والأخيرة بدوري أبطال أوروبا.

وجاء هدف مبابي مُبكرًا بعد 5 دقائق فقط، إثر تمريرة رائعة من البرازيلي نيمار دا سيلفا، ليقابلها مبابي بشكل أكثر من رائع سدد الكرة على الطائر في شباك الحارس ماتيا بيرين.

ورفع مبابي بهذا الهدف، رصيده إلى 35 هدفا في دوري الأبطال، ليعادل الرقم المسجل باسم الأسطورة الألماني جيرد مولر.

ماذا لو كان الثنائي على وفاق 🤕.. من مبابي إلى نيمار إلى مبابي .. هدف ملعوب من #باريس_سان_جيرمان في مرمى #يوفينتوس بدوري أبطال أوروبا #باريس_يوفنتوس #يوفنتوس_باريس pic.twitter.com/LqSvy2VTxQ — Erem Sport – إرم سبورت (@EremSports) September 6, 2022

وواصل مبابي التألق بتسجيله الهدف الثاني، إذ جاء الهدف في الدقيقة 22، بعد تمريرات رائعة بين مبابي وأشرف حكيمي داخل منطقة الجزاء، ثم سددها كيليان بطريقة رائعة في شباك حارس يوفنتوس.

ويلعب كيليان مبابي بصفوف باريس سان جيرمان منذ صيف 2017 قادما من موناكو على سبيل الإعارة مع إلزامية الشراء مقابل 180 مليون يورو.

وجدد كيليان مبابي، تعاقده مع الفريق الباريسي، أواخر الموسم الماضي، ليمتد ارتباطه بسان جيرمان حتى صيف عام 2025.

تاريخ المواجهات

وتقابل الفريقان في الدور الثاني لبطولة كأس الكؤوس الأوروبية عام 1983 وتفوق يوفنتوس بعدما تعادل في فرنسا بنتيجة 2-2 ثم تعادلا في إيطاليا دون أهداف.

وتجدد الموعد في الدور الثاني لبطولة كأس الاتحاد الأوروبي عام 1989 وفاز يوفنتوس بنتيجة 1-0 في فرنسا ثم 2-1 في إيطاليا.

وتفوق يوفنتوس مجددا في نصف نهائي كأس الاتحاد الأوروبي عام 1993 بالفوز بنتيجة 2-1 ثم بنتيجة 1-0 في فرنسا.

وحقق يوفنتوس فوزه الأكبر على باريس سان جيرمان بنتيجة 6-1 في فرنسا في ذهاب السوبر الأوروبي 1997 ثم فاز بنتيجة 3-1 في إيطاليا وهي آخر مواجهة رسمية بين الفريقين.

وتقابل الفريقان في آخر مناسبة في الكأس الدولية للأبطال وديا يوم الـ27 من يوليو 2017 وفاز يوفنتوس بنتيجة 3-2 ليكمل الفريق الإيطالي تفوقه الواضح على العملاق الباريسي.