دوري أبطال أوروبا: تشيلسي يسقط أمام دينامو زغرب ودورتموند يمطر شباك كوبنهاغن

سقط فريق تشيلسي الإنجليزي الأول لكرة القدم، في اختباره الأول بدوري أبطال أوروبا، بخسارته على ملعب دينامو زغرب الكرواتي مضيفه بهدف دون ردٍ، اليوم الثلاثاء، في الجولة الأولى من مباريات المجموعة الخامسة.

ويُدين دينامو زغرب بالفضل في هذا الفوز لمهاجمه الدولي ميسلاف أورسيتش، الذي سجل هدف الحسم عند الدقيقة 13.

وانفرد دينامو زغرب مؤقتًا بصدارة المجموعة الخامسة، التي تضم ميلان الإيطالي، وريد بول سالزبورغ النمساوي.

Will Dinamo Zagreb hold on against Chelsea?#UCL

— UEFA Champions League (@ChampionsLeague) September 6, 2022