دوري أبطال أوروبا: تشيلسي يسقط أمام دينامو زغرب ودورتموند يمطر شباك كوبنهاغن

سقط فريق تشيلسي الإنجليزي الأول لكرة القدم، في اختباره الأول بدوري أبطال أوروبا، بخسارته على ملعب دينامو زغرب الكرواتي مضيفه بهدف دون ردٍ، اليوم الثلاثاء، في الجولة الأولى من مباريات المجموعة الخامسة.

ويُدين دينامو زغرب بالفضل في هذا الفوز لمهاجمه الدولي ميسلاف أورسيتش، الذي سجل هدف الحسم عند الدقيقة 13.

وانفرد دينامو زغرب مؤقتًا بصدارة المجموعة الخامسة، التي تضم ميلان الإيطالي، وريد بول سالزبورغ النمساوي.

Will Dinamo Zagreb hold on against Chelsea?#UCL — UEFA Champions League (@ChampionsLeague) September 6, 2022

وفي مباراة أخرى استهل بروسيا دورتموند الألماني مشواره في مسابقة دوري أبطال أوروبا في كرة القدم بطريقة مثالية بفوزه العريض على ضيفه كوبنهاغن الدنماركي 3-صفر، اليوم الثلاثاء، في دورتموند في الجولة الأولى من منافسات المجموعة السابعة، وتضم المجموعة أيضًا إشبيلية الإسباني، ومانشستر سيتي الإنجليزي، اللذين يلتقيان لاحقًا.

وكادت شباك دورتموند الفائز باللقب القاري مرة وحيدة، العام 1997، تهتز بعد مرور 20 ثانية فقط لكن القائم تصدى لتسديدة قائد كوبنهاغن اليوناني زيكا.

ومني دورتموند بضربة قوية بإصابة مهاجمه الدولي البلجيكي ثورغان هازار في الدقيقة 22 وخروجه من أرضية الملعب.

واستغل دورتموند هجمة مرتدة سريعة ليفتتح له قائده المخضرم ماركو رويس التسجيل بكرة بيسراه في أول تسديدة لفريقه على المرمى في الدقيقة 35 ليرفع رصيده إلى 22 هدفًا في 57 مباراة خاضها في دوري الأبطال.

ولم يكن كوبنهاغن قد نهض من هذه الكبوة حتى أضاف البرتغالي رافايل غيريرو الهدف الثاني بعد تبادله الكرة مع الأمريكي جيوفاني رينا في الدقيقة 42.

واختتم الإنجليزي الشاب جود بيلينغهام التسجيل لأصحاب الأرض قبل نهاية المباراة بسبع دقائق من هجمة مرتدة سريعة.

⏰ RESULTS ⏰ 🇭🇷 Dinamo Zagreb have done it! #UCL — UEFA Champions League (@ChampionsLeague) September 6, 2022

وسجل فالك ينسن هدفًا لكوبنهاغن لكن الحكم لم يحتسبه بداعي التسلل (89).

يذكر أن بيلينغهام كان يخوض مباراته الرقم 17 في دوري الأبطال، معادلًا أكبر عدد من المباريات للاعب إنجليزي لم يتخط العشرين من عمره إلى جانب ثيو والكوت.