إنزاغي قبل مباراة إنتر ضد بايرن ميونخ: ستكون فرصة للتعويض بعد خيبة الأمل أمام ميلان

قال سيموني إنزاغي، مدرب إنتر ميلان، اليوم الثلاثاء، إن مشوار فريقه في دور المجموعات بدوري أبطال أوروبا سيشهد مواجهة فريقين قويين هما بايرن ميونخ وبرشلونة، وستكون مساندة الجماهير أساسية عندما يواجه فريقه العملاق الألماني في الجولة الأولى بدوري الأبطال.

ويتطلع إنتر ميلان للتعافي بعد هزيمته في قمة دوري الدرجة الأولى الإيطالي أمام ميلان في مطلع الأسبوع الجاري، وسيفتتح فريق المدرب إنزاغي مشواره في دور المجموعات بدوري أبطال أوروبا في سان سيرو، غدا الأربعاء، أمام بايرن ميونخ، الفائز باللقب ست مرات.

وقال إنزاغي للصحفيين: ”غدا ستكون جماهيرنا عونا كبيرا لنا.. نعرف المنافس الذي سنواجهه وندرك مدى قوته. إنها مجموعة تنافسية للغاية لكن مباراة الغد يجب أن تكون فرصة للتعويض بعد خيبة الأمل التي تعرضنا لها يوم السبت.

”علينا جمع 10 نقاط في هذه المجموعة، وهو أمر صعب للغاية من الناحية الموضوعية حتى مقارنة بالعام الماضي. لكن إنتر ومواجهة بايرن تعد فرصة، إنهم أحد المرشحين للفوز باللقب.

”لقد شاهدت آخر مباراتين لبايرن (في دوري الدرجة الأولى الألماني) (تعادل 1-1 أمام بروسيا مونشنغلادباخ وأونيون برلين)، ومن حيث الأرقام (الإحصاءات) لم تكن هناك ندية. كان الفريقان المنافسان متميزين في الحد من خطورته (بايرن) بالهجوم المستمر“.

وأضاف: ”يمتلك بايرن هذه القوة والشراسة، إنه أحد أفضل الفرق في أوروبا“.

وقال إنزاغي إن لاعب الوسط هنريخ مخيتاريان سيلعب دورا في اللقاء بعد مشاركته لمدة 30 دقيقة عقب تعافيه من إصابة في أوتار الركبة، لكنه رفض التأكيد على ما إذا كان سيبدأ اللقاء ضمن التشكيلة الأساسية.

وقال إنزاغي: ”حل مخيتاريان بديلا ولعب بشكل جيد للغاية يوم السبت. إنه لاعب متميز وسيساعدنا كثيرا.

”لقد كان يعمل بكامل قوته لمدة أسبوع. يمكن أن يكون حلا عند الدفع به من البداية أو خلال المباراة. هناك حصة تدريبية واحدة متبقية قبل خوض اللقاء، وسأقرر الأمر غدا“.