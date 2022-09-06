تشافي: برشلونة "سيحلم بشيء كبير" في دوري أبطال أوروبا

أعرب تشافي هرنانديز، مدرب برشلونة، عن ثقته في أن فريقه سيكون من بين الأندية التي ستنافس على لقب دوري أبطال أوروبا هذا الموسم، بعد عام واحد من إقصاء العملاق الإسباني من دور المجموعات.

وقال تشافي في مؤتمر صحفي اليوم الثلاثاء قبل يوم واحد من بدء مشواره في المجموعة الثالثة أمام فيكتوريا بلزن، يوم الأربعاء: ”سننافس ونحلم بشيء كبير. وإلا كنت سأبقى في المنزل.

”لماذا لا يمكننا الفوز بهذه البطولة؟ برشلونة يتعلق بالفوز. أحب الفوز، لا أستطيع أن أتصور المنافسة دون الفوز.

”أن تكون مرشحا هو شيء آخر. عليك أن تتحلى بالتواضع. كل مباراة ستمثل حربا. لم نفز هنا بلقب دوري أبطال أوروبا منذ 2015“.

وأسعد المهاجم الجديد روبرت ليفاندوفسكي مشجعي برشلونة خلال تحقيق ثلاثة انتصارات متتالية في الدوري المحلي، حيث أحرز خمسة أهداف، ونجح في تسجيل ثنائيتين متتاليتين.

وأسفر وصول أفضل لاعب في العالم مرتين في استفتاء الاتحاد الدولي (الفيفا) عن رفع مستوى التوقعات في كامب نو، بعد أن عانى برشلونة من إحباط الموسم الماضي بعد رحيل ليونيل ميسي إلى باريس سان جيرمان.

ومع انضمام اللاعب الجديد رافينيا الذي يلعب بشكل مميز في الجناح الأيمن، وظهور عثمان ديمبلي بشكل قوي أيضا وعودة أنسو فاتي للتشكيلة، فإن الروح المعنوية في برشلونة تبدو في أعلى مستوياتها.

وقال تشافي: ”أرى كل يوم كيف حال المشجعين. لقد بيعت كل قمصان النادي. يوقفنا الناس ويهتفون لنا في الشارع. علينا أن نستمر، إنه شعور إيجابي“.

وأضاف: ”نحن نرحب بالضغط هنا، هناك ضغط كل يوم عندما تكون في برشلونة. لقد فزنا بخمسة ألقاب لدوري الأبطال تحت الضغط. الحلم بالفوز مرة أخرى لا يضيف ضغطا“.

وأكد تشافي أنه يدرك خطورة خوض مباراته الأولى في دوري الأبطال على ملعبه أمام منافس أقل منه نظريا مثل فيكتوريا بلزن، وقبل اللعب أمام بايرن ميونخ وإنتر ميلان.

وأشار تشافي: ”أعلم أن الناس ينظرون إلينا كمرشحين، لكن المنافس يتمتع بقدر كبير من اللياقة البدنية ويعمل بجد. إنها مباراة صعبة“.

وأردف: ”في الوقت الحالي نحن بحاجة إلى التركيز على هدفنا وهو التقدم إلى الأدوار الإقصائية. علينا الوصول إلى دور الستة عشر على الأقل في مثل هذه المسابقة الصعبة وهذه مجموعة معقدة جدا“.

وتابع: ”أهدافنا مع ذلك هي الفوز بالألقاب، ولكن بالنسبة للغد علينا أن نفوز في أول ظهور لنا“.