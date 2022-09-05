توخيل: لا تعطوا أفكارا للمقنع أوباميانغ لتقليد الأبطال الخارقين

قد يظهر بيير-إيمريك أوباميانغ لأول مرة مع تشيلسي في دوري أبطال أوروبا مرتديا قناعا بسبب فكه المصاب، لكن المدرب توماس توخيل ناشد وسائل الإعلام يوم الإثنين بعدم منحه أي أفكار ليكون ”بطلا خارقا“.

ويتعافى أوباميانغ من إصابة في الفك تعرض لها خلال سطو مسلح على منزله في برشلونة، قبل أيام من انتقاله من النادي الإسباني إلى النادي اللندني، وسيرتدي قناعا أثناء اللعب كإجراء احترازي.

ويلعب تشيلسي في ضيافة دينامو زغرب يوم الثلاثاء، وتعرض توخيل لسؤال حول إمكانية أن يحظى أوباميانغ بلحظة ”البطل الخارق“ المقنع إذا سجله في ظهوره الأول، وقال المدرب الألماني مازحا: ”لا تضعوا أي أفكار في رأس أوبا من فضلكم“.

وأضاف: ”أنا متأكد أن لديه أفكاره الخاصة. عندما يسجل، يمكنه الاحتفال. أولا وقبل كل شيء، يحتاج إلى التسجيل“.

وتابع توخيل: ”إنه طموح جدا ويتحلى بتركيز كبير. إنه متعطش للعب من أجلنا وإثبات شيء ما. لهذا السبب هو هنا، وهذا ما شعرنا به منذ اللحظة الأولى. لقد تمت دعوته بسعادة لإثبات شيء ما“.

ورغم أن القناع الحالي سيكون مخصصا لأغراض طبية، فقد احتفل أوباميانغ في السابق عند تسجيل الأهداف من خلال ارتداء أقنعة الأبطال الخارقين مثل باتمان وسبايدر مان، قائلا إنه يضعها لإسعاد أطفاله.

وقال توخيل إنه سيتخذ قراره بشأن مشاركة أوباميانغ اعتمادا على كيفية ظهوره في المران، لكنه أكد أنه لن يلعب المباراة كاملة.

وأضاف: ”هل هو جاهز للبدء؟ بالطبع. لا يمكنه اللعب 90 دقيقة“.

وتابع: ”علينا أن نتخذ قرارا بشأن كيفية إدارة الدقائق. يحتاج إلى دقائق لاستعادة لياقته الكاملة وإيقاعه. وعلينا إيجاد حل إذا جاء من مقاعد البدلاء أو إذا بدأ“.

ومن المقرر أن يكون دينيس زكريا، الذي انضم لتشيلسي في آخر أيام فترة الانتقالات الصيفية الأسبوع الماضي، جاهزا أيضا للعب، بينما سيحصل المدافع تياغو سيلفا على راحة.