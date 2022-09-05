غوارديولا: هالاند وحده لن يساعد مانشستر سيتي على الفوز بدوري أبطال أوروبا

قال بيب غوارديولا مدرب مانشستر سيتي، يوم الإثنين، إن إيرلينغ هالاند اندمج بشكل جيد في دوره الجديد كرأس حربة خطير للسيتي، لكن النادي المنافس في الدوري الإنجليزي الممتاز لا يمكنه الاعتماد عليه فقط للفوز بدوري أبطال أوروبا لكرة القدم.

وحقق المهاجم النرويجي بداية قوية في مسيرته الكروية بالدوري الإنجليزي الممتاز، حيث سجل 10 أهداف في ست مباريات فقط، وكان أسرع لاعب يصل إلى أكثر من تسعة أهداف في قائمة هدافي الدوري الإنجليزي الممتاز.

وسجل هالاند أيضا 23 هدفا بدوري أبطال أوروبا قبل انتقاله لمانشستر سيتي، لكن غوارديولا قال إن اللاعب البالغ من العمر 22 عاما لا يمكنه تحمل العبء بمفرده، حيث يستعد لمواجهة إشبيلية في دور المجموعات بدوري الأبطال غدا الثلاثاء.

وقال غوارديولا للصحفيين: ”إذا ألقينا بالعبء كله على أكتاف إيرلينغ فلن نفوز بدوري الأبطال. نحاول خلق فرص له لتسجيل الأهداف. أقنعناه بالقدوم إلى هنا بعد أن شعرنا أنه ليس لدينا الكثير من المهاجمين“.

وتابع بيب: ”يحاول الانخراط في الطريقة التي نلعب بها. يتأقلم بشكل جيد مثل جوليان ألفاريز وبقية اللاعبين“.

وأوضح غوارديولا: ”أتفهم أن الجميع يتحدثون عن إيرلينغ. لكن لدي خمسة لاعبين جدد ومن المهم أن يتأقلموا جميعا“.

وواصل: ”آمل أن نتمكن من مساعدته لكننا لن نفوز فقط عبر إيرلينغ ولن نخسر فقط بسبب هالاند. إنه يتمتع بجودة أداء خاصة وقد يكون قادرا على حل بعض المشكلات. إذا لم نلعب بشكل جيد، فلن نستطيع الفوز بالمباريات“.

وقال رودري زميل هالاند في مانشستر سيتي إن المهاجم النرويجي هو النوعية المثالية من اللاعبين لخوض ”منافسات صعبة“ مثل دوري أبطال أوروبا.

وقال: ”نعرف أنه اللاعب المناسب، ليس فقط في دوري الأبطال ولكن في كافة البطولات بسبب الكيفية التي يلعب بها. يتحسن كثيرا، ويحاول الاندماج مع تشكيلة الفريق“.

وأتم: ”لن تمر دوما بلحظات جيدة (في دوري الأبطال). يمكنك تمرير الكرة إليه ليسجل من لا شيء. آمل أن يستمر في هذا الأمر“.

وأكد غوارديولا إصابة المدافعين جون ستونز وكايل ووكر قائلا إنه غير متأكد من مواعيد عودتهما المحتملة.

وقال غوارديولا: ”نحن محظوظون لأن النادي منحني اللاعب الجديد مانويل أكانغي، وإلا كنا سنصبح في ورطة حقيقية“.

وواصل: ”تحرك النادي بسرعة لجلب لاعب آخر في هذا المركز“.