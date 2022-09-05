أنشيلوتي واثق من فرص ريال مدريد في الدفاع عن لقب دوري أبطال أوروبا

أعرب كارلو أنشيلوتي مدرب ريال مدريد عن تفاؤله بفرص النادي الإسباني في الفوز بلقب دوري أبطال أوروبا لكرة القدم مرتين متتاليتين، رغم أن مكاتب المراهنات لم تضعه من بين أول أربعة مرشحين.

وأبلغ أنشيلوتي مؤتمرا صحفيا في غلاسكو قبل بدء مشواره في المجموعة السادسة بدوري الأبطال أمام سيلتيك، يوم الثلاثاء: ”ليست مفاجأة لي ألا أكون المرشح الأوفر. أعتقد أنها علامة جيدة“.

أنشيلوتي مدرب ريال مدريد يفوز بجائزة أفضل مدرب في أوروبا. pic.twitter.com/BHjxF5gpOU — Erem Sport – إرم سبورت (@EremSports) August 25, 2022

وأضاف: ”أعتقد أنه في العام الماضي كانت فرصنا أقل في الإحصائيات لحصد اللقب. ولدينا فريق أفضل هذا الموسم“.

وتابع أنشيلوتي: ”ما حدث العام الماضي سيحدث مرة أخرى. سننافس حتى النهاية، ونأمل أن نخوض النهائي“.

وفي الموسم الماضي، كان ريال مدريد يعتبر غير مرشح للفوز خلال المباريات الإقصائية أمام باريس سان جيرمان وتشيلسي ومانشستر سيتي وكذلك في المواجهة النهائية أمام ليفربول، لكنه خالف التوقعات وحصد اللقب للمرة 14 وعزز رقمه القياسي.

وقال أنشيلوتي: ”في هذه البطولة يحظى ريال مدريد بالاحترام دائما. تاريخ النادي جزء من تاريخ هذه البطولة“.

أنشيلوتي كما لم تراه من قبل.#ريال_مدريد pic.twitter.com/g2xqo5fkCG — Erem Sport – إرم سبورت (@EremSports) May 1, 2022

وأضاف: ”نبدأ بحماس، كما هو الحال دائما، لكنك لا تعرف أبدا ما سيحدث. علينا أن نفكر في دور المجموعات أولا، ونحسم المجموعة، ثم نرى ما سيحدث بعد راحة نوفمبر وديسمبر من أجل كأس العالم“.

وقال أنشيلوتي إنه من المحتمل أن يستعين كثيرا بسياسة التناوب للحفاظ على جاهزية اللاعبين في دوري الأبطال والدوري الإسباني.

وقال المدرب الإيطالي إنه قلق بشأن كيفية تعامل اللاعبين مع الجدول الزمني المزدحم بمجرد العودة من نهائيات كأس العالم في قطر والتي تنطلق في 20 نوفمبر تشرين الثاني.

🗣 أنشيلوتي المدير الفني لنادي #ريال_مدريد تعليقا على اداء لوكا مودريتش أمام #ريال_بيتيس: "لا يحتاج إلى تعليق .. دائما ما يكون رائع". pic.twitter.com/ICtkPldsBe — Erem Sport – إرم سبورت (@EremSports) September 3, 2022

وتابع أنشيلوتي: ”حتى كأس العالم أعتقد أننا لن نواجه مشكلات لأن اللاعبين جاهزون ومتحمسون“.

وأوضح: ”يريدون الوصول إلى كأس العالم وهم في حالة جيدة. السؤال هو كيف سيعود اللاعبون بعد كأس العالم. نحن لا نعرف لأنه وضع استثنائي“.

ويلعب ريال مدريد في المجموعة السادسة لدوري الأبطال إلى جانب لايبزيغ وشاختار وسلتيك.