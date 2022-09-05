غالتييه مازحا: لماذا نسافر بالقطارات لخوض المباريات؟ دعونا نجرب يخت الرمال

قال كريستوف غالتييه مدرب باريس سان جيرمان مازحا إن فريقه سيسافر على متن يخت الرمال خلال رحلاته بدوري الدرجة الأولى الفرنسي لكرة القدم، بعد أن تعرض بطل فرنسا لانتقادات لاستخدامه طائرة للسفر إلى نانت نهاية الأسبوع الماضي.

وكتب مسؤول رفيع في السكك الحديدية الفرنسية عبر موقع ”تويتر“: ”تستغرق رحلة باريس-نانت أقل من ساعتين بواسطة القطار فائق السرعة. أجدد اقتراحي بتقديم عرض للسفر بواسطة القطار فائق السرعة يتلاءم مع متطلباتك، ولأجل مصلحتنا المشتركة.. الأمن والسرعة والخدمات والتنقل المتوافق مع البيئة“.

وبسؤاله عن هذا الأمر في مؤتمر صحفي اليوم الإثنين عشية مباراة باريس سان جيرمان الأولى بدور المجموعات بدوري أبطال أوروبا على أرضه أمام يوفنتوس، قال غالتييه مبتسما: ”كنت أعرف أن هذا السؤال قادم“.

وأضاف: ”تحدثنا هذا الصباح عن ذلك مع الشركة التي تنظم رحلاتنا ونحن نتطلع إلى السفر بواسطة يخت الرمال“.

وأحرز باريس سان جيرمان 24 هدفا في ست مباريات بالدوري، لكنه يدرك تماما التحدي المنتظر أمام يوفنتوس، الذي اهتزت شباكه مرتين فقط منذ بداية الدوري الإيطالي.

وعن مواجهة يوفنتوس قال كريستوف غالتييه: ”من الصعب جدا خلق مساحة أمام هذا الفريق.. في كل عام تكون هناك ثمانية أو تسعة فرق يمكنها الفوز. هل نحن أصحاب الفرصة الأكبر هناك؟ لا“.

وتابع: ”سنواجه فريقا لديه خبرة كبيرة في المنافسة، وأمام مدرب (ماسيميليانو أليغري) لديه خبرة أكثر بكثير مما أملك في دوري الأبطال“.

وتولى غالتييه المسؤولية خلفا للمدرب ماوريسيو بوكيتينو قبل انطلاق الموسم الجديد، ويبدو لقب دوري الأبطال على رأس أولوياته.

لكن المدرب الفرنسي قال إنه لا يعاني من أي ضغط إضافي قبل مباراته الأولى مع باريس سان جيرمان على الصعيد الأوروبي.

وأضاف: ”الضغط لدي منذ اليوم الذي وقعت فيه، لكن لن يكون هناك أي ضغط إضافي غدا“.