هناك لحظات تكون فيها الأجواء فاترة.. مبابي يتحدث عن علاقته مع نيمار

تألق كيليان مبابي ونيمار في بداية رائعة لباريس سان جيرمان في دوري الدرجة الأولى الفرنسي لكرة القدم هذا الموسم، ورغم نزاعهما حول منفذ ركلات الترجيح، أصر مهاجم فرنسا على أن علاقتهما جيدة.

ويلتقي باريس سان جيرمان مع يوفنتوس في الجولة الأولى لدور المجموعات بدوري الأبطال يوم الثلاثاء بينما سجل اللاعبان سبعة أهداف لكل منهما محليا، وقدم ليونيل ميسي ستة تمريرات حاسمة.

وتنازع نيمار ومبابي بشأن مسدد ركلة جزاء أمام مونبلييه الشهر الماضي بعد أن أهدر المهاجم الفرنسي ركلة جزاء في وقت سابق.

ونفذ اللاعب البرازيلي ركلة الجزاء بنجاح خلال فوز سان جيرمان 5/2، قبل أن يسخر من زميله على مواقع التواصل الاجتماعي.

وقال مبابي في مؤتمر صحفي قبل مباراة المجموعة الثامنة في دوري الأبطال: ”كانت علاقتنا دائما على هذا النحو. هناك لحظات تكون فيها الأجواء فاترة بعض الشيء، ولحظات أخرى تكون فيها الأجواء أكثر دفئا“.

وتابع: ”في بعض الأحيان نكون مثل أفضل الأصدقاء وأحيانا نتحدث إلى بعضنا بعضا بشكل أقل ولكن الاحترام موجود دائما“.

وأضاف: ”عندما تملك لاعبين يتمتعان بشخصية كبيرة، تحدث هذه الأشياء ولكننا نحترم بعضنا بعضا دائما ونضع مصلحة باريس سان جيرمان كأولوية بالنسبة لنا“.