فيران سوريانو الرئيس التنفيذي لمانشستر سيتي: التألق المحلي سيقودنا للفوز بدوري أبطال أوروبا

يعتقد فيران سوريانو الرئيس التنفيذي لمانشستر سيتي أن اتساق الفريق وتألقه في الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم سيساعد في جهوده لحصد لقب دوري أبطال أوروبا بعيد المنال.

وفاز مانشستر سيتي بأربعة من آخر خمسة ألقاب للدوري الممتاز لكنه لم يحقق نجاحا بعد في دوري الأبطال، حيث اقترب من إنهاء سعيه للفوز باللقب القاري البارز عندما بلغ نهائي عام 2021 لكنه خسر من تشيلسي.

هالاند هو أصغر المرشحين للحصول على الكرة الذهبية هذا العام.💥#مانشستر_سيتي pic.twitter.com/NCoQisL1qR — Erem Sport – إرم سبورت (@EremSports) August 13, 2022

وقال سوريانو الليلة الماضية: ”ما فعلناه في السنوات الثلاث الماضية استثنائي. لقد فزنا بأربعة من آخر خمس بطولات للدوري مما يعني أننا متسقين للغاية في الطريقة التي نعمل بها والطريقة التي نلعب بها“.

وأضاف“… نحن أيضا نتأهل إلى نهائي وقبل نهائي (من دوري أبطال أوروبا). اعتبر هذا نجاحا بغض النظر عن أي شيء لأنني أعلم أنه إذا واصلنا القيام بنفس الشيء عاما بعد عام، فسوف نصل إلى النهائي مرة أخرى يوما ما وسنفوز باللقب يوما ما. لسنا مهووسين بذلك لكنني أعلم أنه سيحدث“.

🗣 هالاند بعد تسجيله هدفين في مرمى وست هام: "سأواصل العمل لأن بعد تسجيلي الهدف الثاني مرت ٣٠ دقيقة دون أن أسجل أهدافا". pic.twitter.com/Y2Z3Eb38Vq — Erem Sport – إرم سبورت (@EremSports) August 7, 2022

وأسفرت قرعة دور المجموعات في دوري الأبطال والتي جرت الليلة الماضية عن وقوع سيتي في المجموعة السابعة إلى جوار بروسيا دورتموند وإشبيلية وكوبنهاغن.

وقال سوريانو إن المباراتين أمام بروسيا دورتموند ستكونان ”مميزتين“، وأوضح ”واجهنا بروسيا دورتموند في عام 2021 في دور الثمانية لكن ذلك كان خلال فترة كوفيد-19 وبدون جماهير وهذا أمر مؤسف“.

وتابع ”الآن سنخوض تجربة اللعب في دورتموند ومانشستر بحضور الجماهير وربما مع إثارة إضافية في وجود اثنين من لاعبينا سبق لهم اللعب في دورتموند: إيرلينغ هالاند وإيلكاي غوندوغان“.