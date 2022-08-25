قرعة دوري أبطال أوروبا.. رد فعل أوليفر كان بعد وقوع برشلونة مع بايرن ميونخ (فيديو)

أثار أوليفر كان المدير التنفيذي لنادي بايرن ميونخ الألماني، الجدل بسبب ردة فعله، عقب وقوع ناديه مع برشلونة بدور مجموعات دوري أبطال أوروبا.

وجرت في مدينة إسطنبول، شمال غربي تركيا مراسم قرعة دور المجموعات لمسابقة دوري أبطال أوروبا لكرة القدم بمشاركة 32 فريقا قسمت على ثماني مجموعات.

وفور ظهور اسم برشلونة في مجموعة بايرن ميونخ، التقطت الكاميرا أوليفركان، وظهر وهو يبتسم بجوار ممثلي بايرن ميونخ.

وفسّر مغردون هذه الابتسامات بأنها نوع من أنواع السخرية بعد أن تفوق بايرن ميونخ على برشلونة في آخر المواجهات، منها مرة فاز فيها العملاق البافاري بثمانية أهداف.

وأسفرت القرعة عن مواجهات نارية أبرزها اللقاء المتجدد بين بايرن ميونخ الألماني وبرشلونة الإسباني اللذين حلا في المجموعة الثالثة إلى جانب إنتر ميلان وصيف الدوري الإيطالي وفيكتوريا بلزن التشيكي.

Reaksi Oliver Kahn ketika Bayern satu grup dengan Barcelona.. 🤭😂pic.twitter.com/9ImmiQqFV7 — Extra Time Indonesia (@idextratime) August 25, 2022

ويبدأ ريال مدريد الإسباني حملة الدفاع عن لقبه في المجموعة السادسة التي ضمت لايبزيغ الألماني، شاختار دونيتسك الأوكراني، وسيلتك الأسكتلندي.

وفي أبرز المواجهات الأخرى يتقابل باريس سان جيرمان الفرنسي مع يوفنتوس الإيطالي في المجموعة الثامنة رفقة بنفيكا البرتغالي وماكابي حيفا الإسرائيلي.

ووضعت القرعة نادي مانشستر سيتي الإنجليزي في المجموعة السابعة في مواجهة مباشرة مع إشبيلية الإسباني، وبوروسيا دورتموند الألماني، وكوبنهاغن الدنماركي.

ويلعب ليفربول الإنجليزي حامل اللقب في الموسم قبل الماضي في المجموعة الأولى مع أياكس أمستردام الهولندي، ونابولي الإيطالي، وغلاسكو رينجرز الأسكتلندي.

وفي المجموعة الثانية يتواجه بورتو البرتغالي مع أتلتيكو مدريد الإسباني، وبايرن ليفركوزن الألماني، وكلوب بروج البلجيكي.

وضمت المجموعة الرابعة فريق آينتراخت فرانكفورت الألماني، المتوج بلقب الدوري الأوروبي، رفقة توتنهام هوتسبير الإنجليزي، وسبورتينغ لشبونة البرتغالي، وأولمبيك مارسيليا الفرنسي.

وجاء على رأس المجموعة الخامسة فريق ميلان الإيطالي الذي سيلعب إلى جانب تشيلسي الإنجليزي، وسالزبورغ النمساوي، ودينامو زغرب الكرواتي.

وتقام المباراة النهائية لدوري أبطال أوروبا في 10 حزيران/ يونيو من العام المقبل على ملعب أتاتورك الأولمبي في إسطنبول.