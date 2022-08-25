هل يكون رينجرز أحدث وآخر خيارات رونالدو للعب في دوري أبطال أوروبا؟

ظهرت ستة أندية جديدة أخرى يمكن أن يختار منها كريستيانو رونالدو في محاولته للعب في دوري أبطال أوروبا هذا الموسم، وذلك بعد اكتمال عقد أندية دور المجموعات في البطولة يوم الأربعاء.

وفاز رينجرز على أيندهوفن 3-2 في مجموع المباراتين ليبلغ دوري أبطال أوروبا للمرة الأولى منذ 12 عامًا.

وبلغ رينجرز نهائي الدوري الأوروبي الموسم الماضي وخسر أمام أينتراخت فرانكفورت الألماني، وأكملت العودة لدور المجموعات في دوري الأبطال تحولا مثيرا للإعجاب للنادي الاسكتلندي.

وبعد تعرضه لمشاكل مالية وصلت إلى حد الإفلاس، اضطر رينجرز للبدء من جديد في دوري الدرجة الرابعة بالدوري الاسكتلندي عام 2012.

وقالت صحيفة ”ذا صن“ البريطانية إن جماهير الفريق الاسكتلندي تتطلع إلى ضربة مفاجئة بالتعاقد مع نجم مانشستر يونايتد رونالدو.

وكتب أحد مشجعي رينجرز: ”ربما ينبغي أن ينضم رونالدو إلى رينجرز. يمكنه لعب كرة القدم إلى جانب اللورد جون لوندسترام“.

وأضاف آخر: ”رونالدو يجب أن ينضم إلى رينجرز؛ لأنه يريد اللعب في دوري الأبطال، فالحياة في اسكتلندا رائعة“.

وقال ثالث: ”رونالدو يريد دوري أبطال أوروبا إذن عليه التوقيع لفريق جلاسكو رينجرز“.

وفي وقت سابق من فترة الانتقالات التي تنتهي الخميس المقبل، تردد أن رونالدو طلب من مانشستر يونايتد السماح له بالمغادرة بحثًا عن اللعب في دوري أبطال أوروبا.

لكنه الآن يفتقر إلى الخيارات بعد أن رأى عروضا مقترحة من أندية مثل أتلتيكو مدريد ونابولي وسبورتنغ لشبونة تنهار.

ومع ذلك، أصبح لدى النجم البرتغالي الآن المزيد من الخيارات حيث انضمت خمسة أندية أخرى إلى رينجرز في دور المجموعات لدوري أبطال أوروبا هذا الأسبوع.

وبنفيكا أحد هذه الأندية لكن تنافسه مع نادي طفولته سبورتنغ يعني أن النادي البرتغالي قد يكون غير وارد ضمن هذه الخيارات. وتتبقى أندية كوبنهاغن الدنماركي ودينامو زغرب الكرواتي ومكابي حيفا الإسرائيلي وفيكتوريا بلزن التشيكي وليس من المرجح أن يفكر أي منها في رونالدو والعكس صحيح.

وكان أولمبيك مرسيليا الفرنسي أحدث نادٍ يتم ربطه برونالدو ، والذي يمكنه أيضًا المشاركة في دوري أبطال أوروبا، لكن هذه الشائعات أزعجت رئيس النادي بابلو لونغوريا الذي يصر على أن التعاقد مع لاعبين مثل رونالدو ليس ضمن مشروع النادي.

وثارت تكهنات حول مستقبل رونالدو في يونايتد بعدما أنهى النادي الموسم الماضي دون أي لقب وفشل في التأهل إلى دوري أبطال أوروبا، رغم أن المدرب الجديد إريك تين هاج قال إن قائد البرتغال ضمن خططه.

وعاد رونالدو البالغ عمره 37 عاما إلى يونايتد قادما من يوفنتوس في أغسطس/ آب 2021، وكان من بين اللمحات المضيئة القليلة في يونايتد وسجل 24 هدفا في كل المسابقات.