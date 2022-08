الحفل يقام على هامش قرعة دوري أبطال أوروبا.. ريال مدريد يسيطر على ترشيحات جوائز "يويفا" في 2022

سيطر ريال مدريد على ترشيحات جوائز الأفضل في أوروبا في 2022 والتي سيعلنها الاتحاد الأوروبي (يويفا) خلال حفل سيقام، غدا الخميس، على هامش سحب قرعة دور المجموعات في دوري أبطال أوروبا.

وبعد موسم ملحمي لريال مدريد حسم خلاله لقبه القاري الـ14 بفضل عودته المذهلة في سانتياغو برنابيو ضد باريس سان جيرمان وتشيلسي ومانشستر سيتي.

ولهذا السبب، خلال حفل يويفا الذي سيقام غدًا الخميس، في مركز هاليتش للمؤتمرات في مدينة إسطنبول التركية لبدء المسابقات الأوروبية هذا الموسم مع إقامة قرعة مرحلة المجموعات.

وقالت صحيفة ”ماركا“ الإسبانية إنه من المتوقع أن يحتكر ريال مدريد معظم الجوائز الفردية على الرغم من أن العلاقات بين المؤسسة القارية والنادي الملكي لا تمر بأفضل لحظاتها.

بنزيما أفضل لاعب وفينيسيوس أفضل لاعب شاب

بعد ثلاثة أيام من فوز ريال مدريد على ليفربول في باريس، أعلن الاتحاد الأوروبي لكرة القدم في 31 مايو/آيار عن أول فائزين فرديين. لم تكن هناك شكوك أو مفاجآت وحصل كريم بنزيما على جائزة أفضل لاعب في المسابقة لأهدافه الـ15 في 12 مباراة ودوره الرائع كقائد لأبطال أوروبا.

ومن جانبه، تم اختيار فينيسيوس كأفضل لاعب شاب في المسابقة، تم اختيار أحد عشر لاعبًا ضمن التشكيلة المثالية لدوري أبطال أوروبا، حيث كان هناك أربعة لاعبين من ريال مدريد هم تيبو كورتوا ولوكا مودريتش وفينيسيوس وبنزيما، حسنًا يمكن القول إنه أربعة ونصف نظرًا لأن أنطونيو روديغر ظهر أيضًا لدوره مع تشيلسي.

وأكمل الفريق ثلاثة مدافعين عن ليفربول (آندي روبرتسون وفيرجيل فان ديك وألكسندر أرنولد)، واثنان من لاعبي خط الوسط في الدوري الإنجليزي الممتاز (كيفن دي بروين وفابينيو) وكيليان مبابي في خط الهجوم مع ثنائي ريال مدريد. وتم اختيار التشكيلة المثالية بتكليف من لجنة من المراقبين الفنيين من الاتحاد الأوروبي.

🚨| UEFA's technical report has CONFIRMED it – Benzema will be awarded as the best player, Courtois the best goalkeeper and Vinícius as the best youngster. @diarioas #rmalive pic.twitter.com/w5fNF14mI4

— Madrid Zone (@theMadridZone) August 23, 2022