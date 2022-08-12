ترتيب محمد صلاح في القائمة الرسمية لأفضل لاعب في أوروبا

احتل النجم المصري محمد صلاح لاعب ليفربول المركز السابع في ترتيب أفضل اللاعبين في أوروبا الموسم الماضي.

ويتنافس كريم بنزيما وزميله البلجيكي تيبو كورتو، والبلجيكي الآخر كيفن دي بروين على جائزة أفضل لاعب ويعرف الفائز يوم 25 أغسطس الحالي.

◾️محمد صلاح جاء في المركز السابع ضمن قائمة أفضل لاعب في أوروبا. الترتيب بعد ال3 الأوائل (بنزيما، كورتوا، دي بروين):

4- ليفاندوفسكي

5- مودريتش

6- ماني

7- محمد صلاح

8- مبابي

9- فينيسيوس

10- فان دايك

11- بيرناردو سيلفا

12- فيليب كوستيتش

13- لورينزو بيللغريني

14- أرنولد

15- فابينيو pic.twitter.com/SLICd68uPz — Erem Sport – إرم سبورت (@EremSports) August 12, 2022



‏

وجاء روبرت ليفاندوفسكي المنتقل من بايرن ميونخ إلى برشلونة المركز الرابع، ثم لوكا مودريتش لاعب ريال مدريد في المركز الخامس، وجاء ساديو ماني المنتقل من ليفربول إلى بايرن ميونخ المركز السادس.

وجاء محمد صلاح سابعا، ثم كيليان مبابي لاعب باريس سان جيرمان في المركز الثامن، ويتبعه البرازيلي فينيسيوس جونيور نجم ريال مدريد في المركز التاسع، ثم المدافع الهولندي فيرجيل فان دايك لاعب ليفربول في المركز العاشر.

بنزيما ودي بروين وكورتوا يتنافسون على جائزة أفضل لاعب في أوروبا https://t.co/6dev42Cp5C pic.twitter.com/SCSIjCUYDz — Erem Sport – إرم سبورت (@EremSports) August 12, 2022

وسجل محمد صلاح الموسم الماضي 31 هدفا وصنع 16 في 51 مباراة بواقع 4014 دقيقة.

ونال محمد صلاح مع ليفربول لقبي كأس الاتحاد الإنجليزي وكأس رابطة المحترفين الإنجليزية، واحتل الريدز المركز الثاني في الدوري الإنجليزي، وخسر المباراة النهائية في دوري أبطال أوروبا 0/1 أمام ريال مدريد.

وشارك محمد صلاح مع ليفربول في أول مباراتين الموسم الحالي (في كأس الدرع الخيرية الإنجليزية والدوري الإنجليزي الممتاز)، حيث سجل هدفا وصنع هدفا في 180 دقيقة.

يشار إلى ان محمد صلاح كان ينتهي عقده مع ليفربول في يونيو 2023، لكنه جدد عقده مع الريدز حتى يونيو 2025.