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رياضة

ترتيب محمد صلاح في القائمة الرسمية لأفضل لاعب في أوروبا
تاريخ النشر: 12 أغسطس 2022 12:50 GMT
تاريخ التحديث: 12 أغسطس 2022 14:05 GMT

ترتيب محمد صلاح في القائمة الرسمية لأفضل لاعب في أوروبا

احتل النجم المصري محمد صلاح لاعب ليفربول المركز السابع في ترتيب أفضل اللاعبين في أوروبا الموسم الماضي. ويتنافس كريم بنزيما وزميله البلجيكي تيبو كورتو، والبلجيكي

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المصدر: فريق التحرير - إرم نيوز

احتل النجم المصري محمد صلاح لاعب ليفربول المركز السابع في ترتيب أفضل اللاعبين في أوروبا الموسم الماضي.

ويتنافس كريم بنزيما وزميله البلجيكي تيبو كورتو، والبلجيكي الآخر كيفن دي بروين على جائزة أفضل لاعب ويعرف الفائز يوم 25 أغسطس الحالي.



وجاء روبرت ليفاندوفسكي المنتقل من بايرن ميونخ إلى برشلونة المركز الرابع، ثم لوكا مودريتش لاعب ريال مدريد في المركز الخامس، وجاء ساديو ماني المنتقل من ليفربول إلى بايرن ميونخ المركز السادس.

وجاء محمد صلاح سابعا، ثم كيليان مبابي لاعب باريس سان جيرمان في المركز الثامن، ويتبعه البرازيلي فينيسيوس جونيور نجم ريال مدريد في المركز التاسع، ثم المدافع الهولندي فيرجيل فان دايك لاعب ليفربول في المركز العاشر.

وسجل محمد صلاح الموسم الماضي 31 هدفا وصنع 16 في 51 مباراة بواقع 4014 دقيقة.

ونال محمد صلاح مع ليفربول لقبي كأس الاتحاد الإنجليزي وكأس رابطة المحترفين الإنجليزية، واحتل الريدز المركز الثاني في الدوري الإنجليزي، وخسر المباراة النهائية في دوري أبطال أوروبا 0/1 أمام ريال مدريد.

وشارك محمد صلاح مع ليفربول في أول مباراتين الموسم الحالي (في كأس الدرع الخيرية الإنجليزية والدوري الإنجليزي الممتاز)، حيث سجل هدفا وصنع هدفا في 180 دقيقة.

يشار إلى ان محمد صلاح كان ينتهي عقده مع ليفربول في يونيو 2023، لكنه جدد عقده مع الريدز حتى يونيو 2025.

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