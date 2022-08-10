بعد اقتناص السوبر الأوروبي.. ريال مدريد وبنزيما وأنشيلوتي يحققون أرقام قياسية جديدة

توج ريال مدريد بطل أوروبا بكأس السوبر الأوروبية للمرة الخامسة ليعادل الرقم القياسي للفوز باللقب وذلك بعد فوزه بهدفين نظيفين على أينتراخت فرانكفورت بطل الدوري الأوروبي اليوم الأربعاء في هلسنكي.

وبفضل هدف ديفيد ألابا في الشوط الأول وآخر لكريم بنزيما في الدقيقة 65، ليصبح ثاني أفضل هداف في تاريخ ريال برصيد 324 هدفا، ضمن بطل إسبانيا اللقب القاري ليتساوى مع ميلان وبرشلونة في التتويج بالكأس خمس مرات.

وقالت إحصاءات ”سكواكا“ إن المهاجم الفرنسي بنزيما سجل الآن لريال مدريد أكثر من (324) هدفا ليتجاوز رقم الأسطورة راؤول غونزاليس 323 هدفا ليصبح ثاني الهدافين التاريخيين للنادي الملكي بعد كريستيانو رونالدو الذي سجل 450 هدفا.

وفاز بنزيما بجائزة أفضل لاعب في دوري الأبطال الموسم الماضي، بعدما فاز أيضا بجائزة الهداف وتوج باللقب القاري.

وقاد الهداف بنزيما (34 عاما) فريقه ريال مدريد لإحراز لقب دوري الأبطال بعد الفوز 1-صفر على ليفربول في النهائي في مايو/آيار الماضي، ونال جائزة الهداف برصيد 15 هدفا في 12 مباراة منها ثلاثية في باريس سان جيرمان وأخرى في تشيلسي خلال الأدوار الإقصائية.

Karim Benzema has now scored more goals for Real Madrid (324) than Raúl (323). Cristiano Ronaldo is the only player in the club's history with more (450). 🙌 pic.twitter.com/maaJxu5Joj — Squawka News (@SquawkaNews) August 10, 2022

كما دخل الإيطالي كارلو أنشيلوتي المدير الفني للفريق الملكي التاريخي بعدما أصبح أول مدرب يفوز بلقب الدوري في البطولات الخمس الكبرى وأول مدير فني يفوز بأربعة نهائيات في دوري أبطال أوروبا وكذلك أول مدرب يتوج بكأس السوبر الأوروبية أربع مرات.

وأصبح البلجيكي تيبو كورتوا حارس مرمى ريال مدريد أول حارس يحافظ على نظافة شباكه في نهائي دوري أبطال أوروبا وكأس السوبر الأوروبية في نفس العام بعد الإسباني فيكتور فالديز حارس برشلونة السابق عام 2009.

وتصدى كورتوا إلى 14 تسديدة على المرمى وأنقذها كلها ولم تهتز شباكه خلال المباراتين سواء أمام ليفربول في نهائي دوري الأبطال أو أينتراخت فرانكفورت في نهائي السوبر.

Thibaut Courtois is the first goalkeeper to keep a clean sheet in a Champions League final and a Super Cup in the same year since Víctor Valdés in 2009. ◉ 14 shots on target faced

◉ 14 saves made

◉ 0 conceded And two trophies. 🏆🏆 pic.twitter.com/xJNRGwoUKf — Squawka (@Squawka) August 10, 2022

وأكمل ريال ثنائية الموسم الماضي بتعزيز رقمه القياسي بحصد اللقب 35 في الدوري الإسباني قبل أن يتوج باللقب 14 بدوري الأبطال معززا رقمه القياسي أيضا.

وسيبدأ ريال مدريد بطل أوروبا حملة الدفاع عن لقب الليغا أمام ألميريا الصاعد للأضواء يوم الأحد المقبل ولا يخفى عليه أن برشلونة المتجدد والمتعطش يشكل أكبر عقبة أمام طموحه في حصد اللقب 36.