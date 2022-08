بعد اقتناص السوبر الأوروبي.. ريال مدريد وبنزيما وأنشيلوتي يحققون أرقام قياسية جديدة

توج ريال مدريد بطل أوروبا بكأس السوبر الأوروبية للمرة الخامسة ليعادل الرقم القياسي للفوز باللقب وذلك بعد فوزه بهدفين نظيفين على أينتراخت فرانكفورت بطل الدوري الأوروبي اليوم الأربعاء في هلسنكي.

وبفضل هدف ديفيد ألابا في الشوط الأول وآخر لكريم بنزيما في الدقيقة 65، ليصبح ثاني أفضل هداف في تاريخ ريال برصيد 324 هدفا، ضمن بطل إسبانيا اللقب القاري ليتساوى مع ميلان وبرشلونة في التتويج بالكأس خمس مرات.

وقالت إحصاءات ”سكواكا“ إن المهاجم الفرنسي بنزيما سجل الآن لريال مدريد أكثر من (324) هدفا ليتجاوز رقم الأسطورة راؤول غونزاليس 323 هدفا ليصبح ثاني الهدافين التاريخيين للنادي الملكي بعد كريستيانو رونالدو الذي سجل 450 هدفا.

وفاز بنزيما بجائزة أفضل لاعب في دوري الأبطال الموسم الماضي، بعدما فاز أيضا بجائزة الهداف وتوج باللقب القاري.

وقاد الهداف بنزيما (34 عاما) فريقه ريال مدريد لإحراز لقب دوري الأبطال بعد الفوز 1-صفر على ليفربول في النهائي في مايو/آيار الماضي، ونال جائزة الهداف برصيد 15 هدفا في 12 مباراة منها ثلاثية في باريس سان جيرمان وأخرى في تشيلسي خلال الأدوار الإقصائية.

