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رياضة

بعد اقتناص السوبر الأوروبي.. ريال مدريد وبنزيما وأنشيلوتي يحققون أرقام قياسية جديدة
تاريخ النشر: 10 أغسطس 2022 22:17 GMT
تاريخ التحديث: 10 أغسطس 2022 22:30 GMT

بعد اقتناص السوبر الأوروبي.. ريال مدريد وبنزيما وأنشيلوتي يحققون أرقام قياسية جديدة

توج ريال مدريد بطل أوروبا بكأس السوبر الأوروبية للمرة الخامسة ليعادل الرقم القياسي للفوز باللقب وذلك بعد فوزه بهدفين نظيفين على أينتراخت فرانكفورت بطل الدوري

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المصدر: أحمد نبيل- إرم نيوز

توج ريال مدريد بطل أوروبا بكأس السوبر الأوروبية للمرة الخامسة ليعادل الرقم القياسي للفوز باللقب وذلك بعد فوزه بهدفين نظيفين على أينتراخت فرانكفورت بطل الدوري الأوروبي اليوم الأربعاء في هلسنكي.

وبفضل هدف ديفيد ألابا في الشوط الأول وآخر لكريم بنزيما في الدقيقة 65، ليصبح ثاني أفضل هداف في تاريخ ريال برصيد 324 هدفا، ضمن بطل إسبانيا اللقب القاري ليتساوى مع ميلان وبرشلونة في التتويج بالكأس خمس مرات.

وقالت إحصاءات ”سكواكا“ إن المهاجم الفرنسي بنزيما سجل الآن لريال مدريد أكثر من (324) هدفا ليتجاوز رقم الأسطورة راؤول غونزاليس 323 هدفا ليصبح ثاني الهدافين التاريخيين للنادي الملكي بعد كريستيانو رونالدو الذي سجل 450 هدفا.

وفاز بنزيما بجائزة أفضل لاعب في دوري الأبطال الموسم الماضي، بعدما فاز أيضا بجائزة الهداف وتوج باللقب القاري.

وقاد الهداف بنزيما (34 عاما) فريقه ريال مدريد لإحراز لقب دوري الأبطال بعد الفوز 1-صفر على ليفربول في النهائي في مايو/آيار الماضي، ونال جائزة الهداف برصيد 15 هدفا في 12 مباراة منها ثلاثية في باريس سان جيرمان وأخرى في تشيلسي خلال الأدوار الإقصائية.

كما دخل الإيطالي كارلو أنشيلوتي المدير الفني للفريق الملكي التاريخي بعدما أصبح أول مدرب يفوز بلقب الدوري في البطولات الخمس الكبرى وأول مدير فني يفوز بأربعة نهائيات في دوري أبطال أوروبا وكذلك أول مدرب يتوج بكأس السوبر الأوروبية أربع مرات.

وأصبح البلجيكي تيبو كورتوا حارس مرمى ريال مدريد أول حارس يحافظ على نظافة شباكه في نهائي دوري أبطال أوروبا وكأس السوبر الأوروبية في نفس العام بعد الإسباني فيكتور فالديز حارس برشلونة السابق عام 2009.

وتصدى كورتوا إلى 14 تسديدة على المرمى وأنقذها كلها ولم تهتز شباكه خلال المباراتين سواء أمام ليفربول في نهائي دوري الأبطال أو أينتراخت فرانكفورت في نهائي السوبر.

وأكمل ريال ثنائية الموسم الماضي بتعزيز رقمه القياسي بحصد اللقب 35 في الدوري الإسباني قبل أن يتوج باللقب 14 بدوري الأبطال معززا رقمه القياسي أيضا.

وسيبدأ ريال مدريد بطل أوروبا حملة الدفاع عن لقب الليغا أمام ألميريا الصاعد للأضواء يوم الأحد المقبل ولا يخفى عليه أن برشلونة المتجدد والمتعطش يشكل أكبر عقبة أمام طموحه في حصد اللقب 36.

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