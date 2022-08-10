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رياضة

ريال مدريد يتوج بكأس السوبر الأوروبي على حساب فرانكفورت
تاريخ النشر: 10 أغسطس 2022 21:05 GMT
تاريخ التحديث: 10 أغسطس 2022 22:20 GMT

ريال مدريد يتوج بكأس السوبر الأوروبي على حساب فرانكفورت

توج ريال مدريد بكأس السوبر الأوروبية لكرة القدم بعد أن سجل ديفيد ألابا وكريم بنزيما هدفي الفوز 2-صفر على أينتراخت فرانكفورت اليوم الأربعاء. ويُدين ريال بهذا

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المصدر: فريق التحرير- إرم نيوز

توج ريال مدريد بكأس السوبر الأوروبية لكرة القدم بعد أن سجل ديفيد ألابا وكريم بنزيما هدفي الفوز 2-صفر على أينتراخت فرانكفورت اليوم الأربعاء.

ويُدين ريال بهذا التتويج الذي جعل مدربه الإيطالي كارلو أنشيلوتي أول مدرب يحرز الكأس القارية أربع مرات في مسيرته، إلى النمساوي دافيد ألابا والفرنسي كريم بنزيما اللذين سجلا الهدفين في الدقيقتين 37 و65 توالياً.

أحرز ديفيد ألابا هدف ريال مدريد الأول في الدقيقة 37 بعد أن استلم الكرة على حدود منطقة الجزاء، وسددها قوية أرضية في الشباك الألمانية.

وأضاف كريم بنزيما الهدف الثاني لريال مدريد في الدقيقة 65 من تسديدة أرضية قوية بعد بينية رائعة من جونيور.

وأحرز ريال مدريد الإسباني، بطل دوري الأبطال، الكأس السوبر الأوروبية لكرة القدم لمرة خامسة قياسية مشاركة مع غريمه برشلونة وميلان الإيطالي.

وبهذا الانتصار أصبح كارلو أنشيلوتي أول مدرب يحقق اللقب أربع مرات.

وسيرفع اللقب معنويات ريال، بطل ثنائية دوري الدرجة الأولى الإسباني ودوري أبطال أوروبا في الموسم الماضي تحت قيادة المدرب كارلو أنشيلوتي، قبل أن يبدأ الموسم المحلي بمواجهة ألميريا يوم الأحد.

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