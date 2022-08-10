ريال مدريد يتوج بكأس السوبر الأوروبي على حساب فرانكفورت

توج ريال مدريد بكأس السوبر الأوروبية لكرة القدم بعد أن سجل ديفيد ألابا وكريم بنزيما هدفي الفوز 2-صفر على أينتراخت فرانكفورت اليوم الأربعاء.

ويُدين ريال بهذا التتويج الذي جعل مدربه الإيطالي كارلو أنشيلوتي أول مدرب يحرز الكأس القارية أربع مرات في مسيرته، إلى النمساوي دافيد ألابا والفرنسي كريم بنزيما اللذين سجلا الهدفين في الدقيقتين 37 و65 توالياً.

أحرز ديفيد ألابا هدف ريال مدريد الأول في الدقيقة 37 بعد أن استلم الكرة على حدود منطقة الجزاء، وسددها قوية أرضية في الشباك الألمانية.

وأضاف كريم بنزيما الهدف الثاني لريال مدريد في الدقيقة 65 من تسديدة أرضية قوية بعد بينية رائعة من جونيور.

إن غابت الحلول فهناك ألابا 🔥 🇪🇸 ريال مدريد يفتتح التسجيل في مرمى الفريق الألماني 🇩🇪#كأس_السوبر_الأوروبية #ريال_مدريد_فرانكفورت pic.twitter.com/qDfKVVkLId — beIN SPORTS (@beINSPORTS) August 10, 2022

👑 الحكومة تصرف مكافأة هدف لشعب مدريد ⚽️ بنزيمة ملك اللحظات السعيدة كعادته يظهر ويسجل 💪🏽#كأس_السوبر_الأوروبية #ريال_مدريد_فرانكفورت pic.twitter.com/3qQ0z5h1O2 — beIN SPORTS (@beINSPORTS) August 10, 2022

وأحرز ريال مدريد الإسباني، بطل دوري الأبطال، الكأس السوبر الأوروبية لكرة القدم لمرة خامسة قياسية مشاركة مع غريمه برشلونة وميلان الإيطالي.

وبهذا الانتصار أصبح كارلو أنشيلوتي أول مدرب يحقق اللقب أربع مرات.

وسيرفع اللقب معنويات ريال، بطل ثنائية دوري الدرجة الأولى الإسباني ودوري أبطال أوروبا في الموسم الماضي تحت قيادة المدرب كارلو أنشيلوتي، قبل أن يبدأ الموسم المحلي بمواجهة ألميريا يوم الأحد.