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رياضة

أهداف مباراة ريال مدريد وفرانكفورت في كأس السوبر الأوروبي (فيديو)
تاريخ النشر: 10 أغسطس 2022 20:02 GMT
تاريخ التحديث: 10 أغسطس 2022 21:05 GMT

أهداف مباراة ريال مدريد وفرانكفورت في كأس السوبر الأوروبي (فيديو)

تقدم ديفيد ألابا مدافع ريال مدريد بهدف في شباك آينتراخت فرانكفورت، خلال مباراة الفريقين في كأس السوبر الأوروبي. وأحرز ألابا هدف ريال مدريد الأول في الدقيقة 39

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المصدر: فريق التحرير- إرم نيوز

تقدم ديفيد ألابا مدافع ريال مدريد بهدف في شباك آينتراخت فرانكفورت، خلال مباراة الفريقين في كأس السوبر الأوروبي.

وأحرز ألابا هدف ريال مدريد الأول في الدقيقة 39 بعد أن استلم الكرة على حدود منطقة الجزاء، وسدد قوية أرضية في الشباك الألمانية.

وأضاف كريم بنزيما الهدف الثاني لريال مدريد في الدقيقة 64 من تسديدة أرضية قوية بعد بينية رائعة من جونيور.

وتتجه الأنظار مساء اليوم الأربعاء إلى ملعب ”أولمبيك ستاديون“ بالعاصمة الفنلندية هلسنكي، الذي يستضيف مباراة كأس السوبر الأوروبي التي تجمع بين ريال مدريد الإسباني وآنتراخت فرانكفورت الألماني، ويديرها الحكم مايكل أوليفير.

يتجدد الصدام بين ريال مدريد وآنتراخت فرانكفورت في مواجهة رسمية لأول مرة منذ 62 عاما.

وتقابل ريال مدريد مع آنتراخت فرانكفورت يوم 18 مايو 1960 في نهائي دوري أبطال أوروبا، وفاز ريال مدريد بنتيجة 7-3 وحسم اللقب.

وسجل أهداف ريال مدريد بوشكاش (سوبر هاتريك) ودي ستيفانو (هاتريك)، بينما أحرز للفريق الألماني إروين شتاين (هدفين) وريتشارد كريس.

وتقابل الفريقان وديا العام 2008 وتعادلا بنتيجة 1-1.

ويحمل ريال مدريد لقب كأس السوبر الأوروبي 4 مرات سابقة آخرها العام 2017.

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