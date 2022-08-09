أنشيلوتي: تحقيق ريال مدريد للسداسية ممكن

وعد المدير الفني لريال مدريد الإسباني، الإيطالي كارلو أنشيلوتي، اليوم الثلاثاء، ببذل أقصى جهد من أجل المنافسة على الألقاب الستة الممكنة في الموسم الجديد.

وجاءت تصريحات أنشيلوتي عشية مواجهة السوبر الأوروبي أمام إينتراخت فرانكفورت الألماني، في هلسنكي، معترفًا في الوقت ذاته بأنه ”تحد أصعب بكثير“ من الذي تحقق في الموسم الماضي بحصد الليغا ودوري الأبطال، وكأس السوبر الإسباني.

وقال أنشيلوتي خلال المؤتمر الصحفي: ”الأمر ممكن، سنقاتل على كل البطولات، ليس لدي أي شك في هذا، ولكن الفوز بالألقاب الستة تحد أصعب بكثير، قطعًا سنحاول تحقيق ذلك، ولكن الأمر صعب رغم أن القائمة الحالية جيدة للغاية، ولدي ثقة كبيرة في اللاعبين في كل المراكز التي قمنا بتدعيمها، سننافس ونقاتل“.

ورغم رحيل البرازيلي المخضرم مارسيلو وإيسكو ألاركون، والويلزي غاريث بيل خلال الفترة الماضية، إلا أن المدرب الإيطالي برر اعتقاده بتحسُّن القائمة عما كانت عليه سابقًا.

وقال في هذا الصدد: ”تعاقدنا مع لاعبين اثنين قادرين على تحسين الجانبين البدني والفني للفريق، وأمامنا عام آخر للعمل سويًا، وتحسين التفاهم والانسجام بين اللاعبين المخضرمين والشباب، وهو الأمر الذي كان كلمة السر في النجاحات التي حققها الفريق، وروديغر وتشواميني يقدمان الفنيات والجانب البدني للفريق“.

وتابع: ”لن ننخدع بما حدث للاعبي فرانكفورت أمام بايرن ميونخ، وبإمكاننا الحديث عن بطولة الدوري الأوروبي الكبيرة التي قدموها، وأنهم استحقوا الفوز بها بتخطي فرق قوية للغاية، إنه فريق يلعب بكثافة كبيرة، ومن أجل الفوز عليه، علينا أن نقاتل ونلعب جيدًا، ونمتلك كل الظروف لفعل هذا، ولدينا ثقة كبيرة في أنفسنا، والفوز بدوري الأبطال منحنا ثقة كبيرة، وما زال الطموح والحلم باقيين داخلنا وداخل كل جماهيرنا“.

واختتم الإيطالي المخضرم تصريحاته بالتأكيد على أن الموسم الماضي لا يمكن نسيانه، والأكثر نجاحًا وإنتاجية في مسيرته التدريبية.