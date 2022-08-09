بنزيما يعترف بأن رحيل رونالدو عن ريال مدريد جعله "أفضل"

اعترف كريم بنزيما مهاجم وقائد ريال مدريد بطل الليغا وأوروبا بأن رحيل كريستيانو رونالدو عن النادي الملكي ساعده على العودة إلى أفضل حالاته.

وسجل المهاجم الدولي الفرنسي البالغ من العمر 34 عامًا 44 هدفًا للنادي الموسم الماضي حيث فاز ريال بدوري أبطال أوروبا للمرة الرابعة عشرة وانتزع لقب الليغا بفارق 13 نقطة عن أقرب منافسه ربما في أكثر مواسمه فاعلية حتى الآن.

ولعب بنزيما ورونالدو معًا بنجاح لمدة تسعة مواسم بعد انضمامه إلى النادي عام 2009، لكن المهاجم الفرنسي يستمتع بعودته إلى الصدارة.

وردا على سؤال في المؤتمر الصحفي الذي يسبق مباراة كأس السوبر الأوروبي أمام أينتراخت فرانكفورت بطل الدوري الأوروبي عما إذا كان انتقال قائد البرتغال إلى يوفنتوس في 2018 قد أتاح له الفرصة لإثبات نفسه مرة أخرى، قال بنزيما ”لقد كان الأمر مختلفًا بالنسبة لي منذ رحيل كريستيانو رونالدو عن ريال مدريد.

”صحيح أنني سجلت العديد من الأهداف، لكن عندما كان كريستيانو هنا، كان لدينا أسلوب لعب مختلف، كنت أقدم المزيد من التمريرات الحاسمة. لقد ساعدني حقًا داخل وخارج الملعب. لكن في ذلك الوقت ، كنت أعلم أنه يمكنني فعل المزيد وعندما غادر حان الوقت لتغيير طريقة لعبي وطموحاتي وأنا أفعل ذلك بشكل جيد في الوقت الحالي“.

ومع ذلك، فإن بنزيما يركز بشدة على التتويج بأول بطولة من أصل ستة ألقاب يمكن أن يفوز بها ريال هذا الموسم عندما يواجه أينتراخت فرانكفورت على ملعب هلسنكي الأولمبي في فنلندا يوم الأربعاء.

ويدخل ريال مدريد، الذي تغلب على ليفربول في نهائي دوري أبطال أوروبا الموسم الماضي، إلى المباراة بتوقعات كبيرة نظرا لأن منافسه إينتراخت، المنتصر على رينجرز في الدوري الأوروبي، يعيش في حالة من الفوضى بعد هزيمة قاسية 6-1 أمام بايرن ميونخ يوم الجمعة الماضي في الجولة الأولى للبوندسليغا.

ومع ذلك، أصر المدرب أوليفر جلاسنر على أنهم ليسوا ”خائفين“ من خصومه اللامع، قائلا ”نريد أن نلعب ضد هذا الفريق، نريد أن نظهر أفضل ما لدينا. سنبذل قصارى جهدنا على أرض الملعب، وهذا هو نهجنا.

”لسنا خائفين حقا، لدينا الكثير من البهجة. ونحن نتطلع بشوق إلى ذلك. لقد أظهرنا بالفعل العام الماضي على الصعيد الأوروبي أن هناك دائمًا فرصة، ونريد أن ننتهز هذه الفرصة“.

والمباراة هي أول لقاء رسمي بين الناديين منذ نهائي كأس أوروبا 1960، حيث سجل فيرينك بوشكاش أربعة أهداف وألفريدو دي ستيفانو ثلاثًا في فوز ريال مدريد 7-3 على ملعب هامبدن بارك في غلاسكو.